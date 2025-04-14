 

Российские ученые предложили решение для идеальной организации переговорных комнат

14.04.2025, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Автоматизация офисного пространства, в частности, переговорных комнат, представляет собой одно из самых перспективных направлений. Научное сообщество активно разрабатывает решения для оптимизации использования офисных пространств, опираясь на исследование технологий межмашинного взаимодействия Machine-to-Machine (M2M) и концепции Интернета Вещей (Internet of Things, IoT). Исследователи отмечают, что успешная интеграция таких систем требует внимания к совместимости, безопасности и масштабируемости, что критически важно для гармоничной интеграции в существующие бизнес-процессы.

Ученые из МТУСИ предлагают инновационный подход к автоматизации бронирования переговорных комнат, основанный на сочетании Wi-Fi и Bluetooth Low Energy (BLE. В основе их разработки лежит умное сочетание Wi-Fi и Bluetooth Low Energy (BLE).

– Представьте себе слаженный дуэт, где каждый участник выполняет свою роль идеально», – говорит Степанов Михаил, кандидат технических наук доцент кафедры ССиСК МТУСИ. – Wi-Fi обеспечивает скоростную передачу данных для видеоконференций и взаимодействия между устройствами в переговорной, словно магистраль для потока информации. А BLE, с его низким энергопотреблением, отвечает за подсистему пропусков и учет посетителей, работая в фоновом режиме, незаметно и эффективно. В результате мы получаем систему, которая не только автоматизирует процесс бронирования, но и эффективно предотвращает простой переговорных комнат, оптимизируя использование офисных площадей и повышая общую эффективность работы компании.

В МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучание

Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапаз…

naked-science.ru

Разработанная система бронирования переговорных комнат функционирует следующим образом:

1. Сотрудники получают доступ к расписанию переговорных комнат и бронируют их через корпоративный сайт или мобильное приложение, указывая детали бронирования, включая информацию о посетителях.

2. Информация о бронировании автоматически передается на точки доступа, а затем – на считыватели.

3. Система отслеживает фактическое использование комнаты, сравнивая текущее время с запланированным временем окончания бронирования. Если время истекло, а алгоритм анализирует происходящее в помещении, сессия автоматически закрывается.

4. Сервер управления анализирует количество присутствующих, собирая данные со считывателей, чтобы выявить незакрытые сеансы посещения.

Примечательно, что, если в помещении никого нет, то администратору бронирования отправляется уведомление о возможности закрытия брони. Датчики звука и движения сводят к минимуму вероятность ошибочного закрытия сессии, если кто-то забыл отметиться на считывателе.

Таким образом, система эффективно предотвращает простой переговорных комнат, повышая эффективность работы компании и оптимизируя использование офисных площадей.

Разработка и внедрение автоматизированной системы бронирования переговорных комнат учеными МТУСИ – это важный шаг на пути к созданию совершенного «умного» офиса будущего. В перспективе ученые планируют адаптировать задачи системы к потребностям пользователей, предлагая персонализированные настройки и расширенные функциональные возможности.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Антропологи опровергли данные о неизбежной пропасти между богатыми и бедными в современном мире

14.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О ситуации с кораблем “Космонавт Виктор Пацаев”

14.04 / Асимметрия спутников Андромеды оказалась слишком редка

14.04 / Главлит больше не будет рассматривать тексты песен на иностранных языках

14.04 / Создан новый класс гибридных люминофоров для нанофотоники

14.04 / Квантовые ключи против хакеров: почему будущее шифрования — за фотонами

14.04 / Мнение: Провал демографической политики в Венгрии, 44-летняя молодёжь в России и падение детности в Африки

14.04 / Мнение: Мама, мы все тяжело больны

14.04 / Раскрыты характеристики российского электробайка «Арктур»

14.04 / Теперь отрицательные – Минфин США скорректировал пошлины на кепки MAGA

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика