Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1146-й день войны. О Сумах и об уничтожении израильской РЛС

Министерство обороны РФ 14 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более восьми месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона не раз заявляла о фактическом “разгроме” украинских сил.

Отчет начинается со следующего заявления минобороны: “Вчера Вооруженными Силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами “Искандер-М” по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы “Северск”. В результате поражения цели уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ. Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города”. В воскресенье, 13 апреля, армия РФ выпустила две баллистические ракеты по украинскому городу Сумы. Ракеты взорвались в центре города. Удар был нанесен по жилому району. Погибли 34 человека, в том числе двое детей (только один из погибших, по данным украинских СМИ, был военным). Пострадали 117 человек, включая 15 детей.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы Сумской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Боровая, Каменка Харьковской области, Кировск, Карповка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Квертус”, а также два склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Калиново, Тарасовка, Часов Яр и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Родинское, Красноармейск, Котлино, Удачное, Алексеевка и Преображенка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Зеленый Кут, Зеленое Поле, Богатырь, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов, Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина HMMWV производства США, семь автомобилей, 155-мм американская гаубица М777, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

Отметим, что об уничтожении израильского оружия в Украине минобороны РФ заявляет в 13-й раз с начала войны. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 51562 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22833 танка и других боевых бронированных машин, 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23602 орудия полевой артиллерии и минометов, 34087 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 101900 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).