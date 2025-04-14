 

Мэр Вышинска разнял драку за право обладать югославской стенкой

14.04.2025, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэр Вышинска, представитель КПРФ Виктор Комаров лично разрешил конфликт в местном «Доме мебели».

После длительного застоя в крупнейший специализированный магазин города завезли мебельный гарнитур 1977 года, выпущенный в Союзной Федеративной Республике Югославия.

С 2010 года небольшим райцентром управляет мэр-коммунист, победивший на выборах и на следующий день отменивший их. По требованию жителей он «упразднил капитализм в отдельно взятом населённом пункте» – в Вышинске постоянно проходят рейды против спекулянтов, а в ещё работающих магазинах ассортимент товаров стал существенно скромнее.

Югославская стенка была подарена нынешнему градоначальнику на свадьбу с дочерью главы местного обкома в 1980-х годах, но позже из-за ремонта он отправил её на дачу. Недавно Комаров решил заменить мебель и в своём загородном доме, а отлично сохранившийся гарнитур он передал «Дому мебели» с правом реализации.

Купить товар премиум-класса изъявили желание несколько десятков человек, сумевших накопить 30 тысяч рублей, но стенка была выставлена в единственном экземпляре, что вызвало ожесточённые споры, переросшие в драку. Прекратить её смог только лично глава города.

– Господа! Давайте поступим по-честному, по-народному. Нельзя допустить, чтобы были недовольные, нужно каждому предоставить равные возможности, – заявил Комаров.

В итоге стенку разделили по частям среди желающих: платяной шкаф достался директрисе школы, шкаф для телевизора – 98-летнему ветерану труда Ефросинии Фёдоровой, шкафчик для белья – многодетной семье, книжный шкаф – инженеру, витринный шкаф – директору мясного отдела универсама, бар – участковому, мелкие шкафчики – другим участникам очереди.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О ситуации с кораблем “Космонавт Виктор Пацаев”

14.04 / Асимметрия спутников Андромеды оказалась слишком редка

14.04 / Главлит больше не будет рассматривать тексты песен на иностранных языках

14.04 / Создан новый класс гибридных люминофоров для нанофотоники

14.04 / Квантовые ключи против хакеров: почему будущее шифрования — за фотонами

14.04 / Мнение: Провал демографической политики в Венгрии, 44-летняя молодёжь в России и падение детности в Африки

14.04 / Мнение: Мама, мы все тяжело больны

14.04 / Раскрыты характеристики российского электробайка «Арктур»

14.04 / Теперь отрицательные – Минфин США скорректировал пошлины на кепки MAGA

14.04 / Утренний свет избавил от усталости при пробуждении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика