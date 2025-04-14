Мэр Вышинска разнял драку за право обладать югославской стенкой

Мэр Вышинска, представитель КПРФ Виктор Комаров лично разрешил конфликт в местном «Доме мебели».

После длительного застоя в крупнейший специализированный магазин города завезли мебельный гарнитур 1977 года, выпущенный в Союзной Федеративной Республике Югославия.

С 2010 года небольшим райцентром управляет мэр-коммунист, победивший на выборах и на следующий день отменивший их. По требованию жителей он «упразднил капитализм в отдельно взятом населённом пункте» – в Вышинске постоянно проходят рейды против спекулянтов, а в ещё работающих магазинах ассортимент товаров стал существенно скромнее.

Югославская стенка была подарена нынешнему градоначальнику на свадьбу с дочерью главы местного обкома в 1980-х годах, но позже из-за ремонта он отправил её на дачу. Недавно Комаров решил заменить мебель и в своём загородном доме, а отлично сохранившийся гарнитур он передал «Дому мебели» с правом реализации.

Купить товар премиум-класса изъявили желание несколько десятков человек, сумевших накопить 30 тысяч рублей, но стенка была выставлена в единственном экземпляре, что вызвало ожесточённые споры, переросшие в драку. Прекратить её смог только лично глава города.

– Господа! Давайте поступим по-честному, по-народному. Нельзя допустить, чтобы были недовольные, нужно каждому предоставить равные возможности, – заявил Комаров.

В итоге стенку разделили по частям среди желающих: платяной шкаф достался директрисе школы, шкаф для телевизора – 98-летнему ветерану труда Ефросинии Фёдоровой, шкафчик для белья – многодетной семье, книжный шкаф – инженеру, витринный шкаф – директору мясного отдела универсама, бар – участковому, мелкие шкафчики – другим участникам очереди.

—