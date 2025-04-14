«Хуже разговоров на кухне» – Госдума может законодательно запретить запись подкастов

Государственная дума в первом чтении одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают ответственность за запись и распространение подкастов.

Депутаты готовы пойти на столь радикальный шаг по многочисленным просьбам граждан – только за первый квартал этого года россияне направили около тысячи жалоб на подкасты.

– Пишут обеспокоенные бабушки и дедушки, папы и мамы, которые переживают за детей. Подростки слушают так называемые подкасты, но кто согласовывает там темы? Кто выбирает гостей? Это хуже разговоров на кухне, сплошная вредная болтовня. Именно поэтому мы решили ограничить это вредное явление, – сказала депутат Екатерина Мизулина.

За репосты чужих подкастов на страницах в соцсетях граждан ждёт штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а за их создание – от 50 до 300 тысяч, либо исправительные работы сроком до 500 часов. В качестве альтернативы в Госдуме призвали граждан побольше слушать радио и смотреть телевидение. В ближайшее время Минкульт планирует возродить выпуск газеты «Пионерская правда», на базе которой будет создан медиахолдинг по выпуску материалов для подростков.

– Мы видим, что для взрослой аудитории у нас есть огромное количество контента, одних телевизионных каналов и радиостанций на всю страну несколько сотен. С детьми ситуация хуже, но мы её исправим. Уже в этом году юные россияне смогут слушать проверенные радиопередачи и смотреть видеоролики без деструктивного контента, – пообещали в Минкульте.

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