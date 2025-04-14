 

Британский робот-сапер WEEVIL пробьет дорогу через любое минное поле

14.04.2025, 11:30, Разное
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Одно из самых страшных последствий даже небольшого конфликта — тысячи необезвреженных мин, представляющих смертельную опасность на протяжении многих десятилетий. Существует множество способов их нейтрализации — вручную, методом подрыва, механическим воздействием, с помощью химических веществ, электромагнитных импульсов и другими методами.

Лаборатория оборонных технологий (DSTL) Министерства обороны Великобритании и компания Pearson Engineering Ltd представили совместную разработку — устройство для разминирования WEEVIL.

WEEVIL превращает любую совместимую с ним бронированную технику в робота-сапера, способного автономно расчищать заминированные участки местности. Устройство выглядит довольно устрашающе из-за трех плугов, напоминающих гигантские когти мифического чудовища.

С их помощью аппарат вспахивает почву и отбрасывает ее в сторону. При «встрече» с миной происходит безопасный подрыв. Во время проведения полевых испытаний WEEVIL был установлен на БМП Warrior вместе с набором камер и системой дистанционного управления BEACON, превращающей машину в робота.

Источник &#8212 UK Government


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