Китайский премиальный бренд BYD Denza намерен потеснить BMW и Mercedes на рынке ЕС

В 2023 году компания BYD продала по всему миру более 4 200 000 автомобилей. При этом свыше 90 % продаж пришлись на внутренний рынок КНР. Добившись таких результатов на родине, бренд не собирается останавливаться и теперь нацелен на завоевание Европы. В рамках этой стратегии BYD представила свой люксовый суббренд Denza, который должен составить конкуренцию немецким гигантам BMW и Mercedes. Примечательно, что ранее Denza была совместным проектом BYD и Mercedes, но теперь китайский концерн полностью контролирует эту марку. Европейский дебют Denza состоялся в Милане в рамках Недели дизайна Brera.

По словам Альфредо Альтавильи, спецсоветника BYD в Европе, в ближайшие годы Denza станет технологическим флагманом компании, несмотря на то, что ее доля в общих продажах пока не превышает 3 %. Он отметил, что инновации, внедренные в автомобили Denza, позже появятся и в базовых моделях BYD. Например, уже в конце года ожидается начало продаж в ЕС электрокара Z9 GT. Это мощный универсал со спортивным акцентом с заявленной мощностью 1000 л. с.

На первых порах авто будут поставляться из Китая, но в будущем производство может быть развернуто в Венгрии, а на 2026 год намечен запуск второго предприятия на территории Турции, мощность которого составит до полумиллиона машин в год. Выход Denza на европейский рынок может значительно изменить расстановку сил в премиальном автосегменте. Бренд предлагает не только конкурентоспособные цены, но и передовые технологии, включая инновационную систему быстрой зарядки и амбициозный план по созданию крупнейшей сети станций замены аккумуляторов. Это делает его серьезным соперником для традиционных европейских автолидеров — Audi, BMW и Mercedes.

Источник — Denza