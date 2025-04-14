 

Последствия землетрясения в Таджикистане – разрушены около 100 домов

14.04.2025, 7:50, Новости дня
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Власти Таджикистана сообщают, что на востоке страны в результате серии землетрясений полностью разрушены 94 дома. Кроме того, разрушены или получили повреждения более 200 сооружений, среди которых школа, медпункты, чайхана, передает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

В воскресенье, 13 апреля, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,1, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр землетрясения располагался в 170 км к югу от города Худжанд. Очаг залегал на глубине 15 км. В течение суток было зафиксировано не менее десяти повторных подземных толчков.

На территории одного из сел Раштского района в результате обрушения стены жилого дома погиб трехлетний ребенок.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Сильнейшим за последние десятилетия в Таджикистане было Кайраккумское землетрясение 13 октября 1985 года. Тогда магнитуда достигала 8 и более. Официально было объявлено о десятках погибших.


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