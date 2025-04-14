Мнение: ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Есть судебное решение и это юридический факт: банкстер Георгий Беджамов похитил более 156 млрд рублей из Внешпормбанка. Его заочно приговорили к 14 годам колонии. Но несмотря на приговор, он преспокойно проживает в Лондоне. Потому что ментально свой? Одной крови, единомышленник? С теми, кто, прикрываясь боевыми действиями на Украине, фактически занимается тем же самым, чем в России занимался Беджамов? Обворовывает своих клиентов. Компания Euroclear, например….

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