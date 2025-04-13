Мнение: Рост числа студентов при царях, как революция затормозила образование и социальная мобильность в РИ

1. Историк Сергей Цветков указывает, что революция в России серьёзно замедлила процесс распространения образования. Собственно, про развал большевиками образования говорили все свидетели эпохи, от Луначарского до Любищева, однако всегда полезно посмотреть на конкретные цифры (ссылка):



Большевизм затормозил развитие образования в России больше, чем на десять лет.

Только факты и цифры.

Уже в 1904 году процент грамотных среди призывников из губерний Европейской России достигал 50-90%.

И, скажем, в Италии грамотных призывников было меньше, чем в России. Не всё сразу. Зато по количеству студентов Российская Империя уже начала обходить Германию.

Количество охваченных начальным образованием по статистике министерства народного просвещения каждый год росло на 2,5 процента. к 1925-26 годам охват был бы полный, если бы не Октябрьский переворот и Гражданская война.

Что имели вместо этого.

Советская пропаганда утверждала, что большевики «сделали русский народ грамотным». В действительности, они всего лишь использовали инфраструктуру начального образования, целиком созданную в дореволюционные годы. Причём, использовали со значительным опозданием, так как в большинстве центральных губерний России 75—93%-й уровень грамотности среди молодёжи был достигнут уже к 1913 году, а завершить переход ко всеобщему начальному образованию в стране планировалось в 1918–1922 годах.

Между тем А. В. Луначарский в 1928 году признавал на страницах 11-го номера журнала «Революция и культура», что материальное обеспечение учащихся начальной школы составляет 75%, а учащихся средней школы — лишь 25% «тех средств, что расходовались при царском режиме».

Охват начальным образованием детей по РСФСР составлял: 1924/25 учебный год — 60,3%, 1925/26 г. — 60,5%. По Средне-Волжскому району в 1924/25 г. охват обучением детей школьного возраста составлял 49%.

Расходы на образование в 1929 году составляли 70-80% от дореволюционных.

2. Есть и скептические мнения по числу студентов в Российской Империи. Но даже скептики признают значительный рост числа студентов в вузах при последних русских царях, что позволило Российской Империи обогнать все прочие европейские страны по этому показателю. По количеству выпускников технических вузов, к примеру, Российская Империя делила первое-второе место с США. Вообще, до 1917 года Россия и США развивались по сходным траекториям — даже численность населения у нас была (в границах современной России) примерно такой же.

Так вот, про высшее образование. По вузам и университетам ленинская разруха нанесла сокрушительный удар, отбросив его почти на столетие назад. Вот подробный разбор вопроса о численности студентов в Российской Империи (ссылка). Цитирую выводы:



Представляется также, что образовательный потенциал страны должен определяться не числом студентов, а численностью подготовленных специалистов. И если по численности студентов к 1912 году году мы более или менее приблизились к Германии, то о числе подготовленных к этому моменту специалистов подобного сказать нельзя. <…>

Сегодня можно только предполагать, как именно развивались бы университеты, если бы не революция 1917 года, но события 1906-1911 годов и статистика последующих лет призывают к некоторой осторожности прогнозов. Трудно просчитать возможные последствия мировой войны и связанные с ней огромные затраты, неизбежные инфляцию и последующие финансовые проблемы. Но случилось то, что случилось: революция и гражданская война, повлекшие массовый исход из университетов и студентов и преподавателей. Последовавшие за этим борьба за классовую чистоту и образовательная политика, отдающая предпочтение специализированным учебным заведениям, к 1930 году снизили общее число университетских студентов в РСФСР до уровня порядка 4000 человек, характерного для эпохи Николая I. И только в предвоенный период начался новый подъём системы университетов.

3. В комментариях спорили, смог бы Юрий Гагарин полететь в космос, если бы революции не было, и Россией правил Николай II или его наследник. Конкретно Юрий Гагарин, конечно, не смог бы, так как без революции мы полетели бы в космос лет на 10 раньше, в 1951 году, и он был бы ещё слишком молод для такого ответственного полёта. А вот некий абстрактный сын плотника и работницы фермы — вполне, никаких препятствий в Российской Империи для этого не было. Огромное количество офицеров русской армии в годы Первой мировой были выходцами и крестьян, да и генералов «низкого происхождения» тоже хватало с избытком.

Другим способом подняться на социальном лифте в Российской Империи было образование. Вот, например (ссылка):

К вопросу о социальной мобильности в Российской империи.

Крепостной крестьянин из Нижегородской губернии переселился в Астрахань, стал портным. Один его сын работал соляным объездчиком и помог второму сыну получить образование, достаточное для поступление на физмат Казанского университета. Младший брат окончил университет, преподавал, потом стал губернским инспектором и директором народных училищ, получил чин действительного статского советника и потомственное дворянство, награждён орденами Святой Анны III и II степени, орденом святого Владимира III степени и Св. Станислава II и I степеней.

Звали этого сына крепостного крестьянина Илья Николаевич Ульянов.