Мнение: Музыкалити и Паша Техник

Пытливые интели узнавали много нового о “молодежной культуре”, как положено, из телевизора. В фильме “Курьер” была эпохальная фраза: “Я часто смотрю телевизор и поэтому много знаю про нашу молодежь”. Вот и я, как пытливый интель, тоже очень много узнал про “современную молодежь” в лице некой Вали Карнавал – из шоу Музыкалити с ведущим Максимом Галкиным и с участием еще и Ларисы Долиной. Передачка была крышесносящая абсолютно, а Валя Карнавал стала для меня с тех пор поистине кошмаром, летящим на крыльях ночи, символом всех молодых людей страны во всей их безграничной пустоте и бездарности, ярчайшим НИЧТО.

Но, как оказалось, Максим Галкин работал воистину как стахановец, и сделал еще одну передачу про “современную молодежь” – с участием Павла Техника (и Шуры). Полный обзор! Возможно, лучше было взять одновременно Техника и Валю Карнавал – был бы просто “портрет эпохи”. Но и так Максим молодец, сделал почти всё, что мог. Ютуб у большей части страны работает, знаю, через пень-колоду – но те, к кому он прорывается, узнают много нового и интересного о кумире страны.