 

Мнение: Музыкалити и Паша Техник

13.04.2025, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пытливые интели узнавали много нового о “молодежной культуре”, как положено, из телевизора. В фильме “Курьер” была эпохальная фраза: “Я часто смотрю телевизор и поэтому много знаю про нашу молодежь”. Вот и я, как пытливый интель, тоже очень много узнал про “современную молодежь” в лице некой Вали Карнавал – из шоу Музыкалити с ведущим Максимом Галкиным и с участием еще и Ларисы Долиной. Передачка была крышесносящая абсолютно, а Валя Карнавал стала для меня с тех пор поистине кошмаром, летящим на крыльях ночи, символом всех молодых людей страны во всей их безграничной пустоте и бездарности, ярчайшим НИЧТО.

Но, как оказалось, Максим Галкин работал воистину как стахановец, и сделал еще одну передачу про “современную молодежь” – с участием Павла Техника (и Шуры). Полный обзор! Возможно, лучше было взять одновременно Техника и Валю Карнавал – был бы просто “портрет эпохи”. Но и так Максим молодец, сделал почти всё, что мог. Ютуб у большей части страны работает, знаю, через пень-колоду – но те, к кому он прорывается, узнают много нового и интересного о кумире страны.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Мнение: ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

13.04 / Мнение: Паспорта для колхозников в СССР, паспортизация лошадей и голод 1932-1933 годов в Казахстане

13.04 / Мнение: Рост числа студентов при царях, как революция затормозила образование и социальная мобильность в РИ

13.04 / Рупор кремлевской пропаганды: 12 апреля в Сумской области сбит истребитель F-16

13.04 / Мнение: СВО, как Война за английское наследство

13.04 / Рупор кремлевской пропаганды: 145 на 125

13.04 / В малых городах начнут отключать электричество на ночь для улучшения демографии

13.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет в Сумах. 13.04.2025

13.04 / С чистым салоном и вежливыми водителями: в центра Петербурга запустят автобусные маршруты специально для интуристов

13.04 / Рупор кремлевской пропаганды: СССР против инопланетян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика