Социологи: каждый второй русский националист отмечает Песах

Опубликованы результаты социологического исследования «Русский национализм вчера и сегодня», в котором приняли участие 55 ведущих социологов и 10 тысяч активистов правых организаций.

Средний возраст русского националиста составляет 35 лет, преимущественно это граждане с высшим образованием и доходами от 50 до 100 тысяч рублей. Сюрпризом для социологов стали ответы респондентов о главных праздничных датах – оказалось, что каждый второй правый активист отмечает еврейский праздник Песах.

– Важно отметить, что ответы достаточно полные. Участники исследования вполне связно излагают фактуру, то есть исход иудеев из египетского рабства, а также традиции этого праздника, – говорится в документе.

Социологи пока не могут объяснить любовь правых к иудейскому празднику и планируют ответить на этот вопрос в рамках следующих исследований.

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