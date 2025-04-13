 

Британский министр сам пришел в полицию после того, как использовал телефон за рулем автобуса

13.04.2025, 11:25, Новости дня
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Министр железнодорожного транспорта Великобритании Питер Хенди сам обратился в полицию после того, как его увидели пользующимся телефоном во время управления двухэтажным автобусом в Лондоне.

Лорд Питер Хенди находился за рулем двухэтажного ретро-автобуса Routemaster во время благотворительного тура в Лондоне, пишет The Guardian. Один из пассажиров заметил, что министр печатал сообщение со своего телефона во время вождения, и обратился в полицию.

Известно, что Хенди общался со своим другом по поводу теста на рак простаты во время участия в мероприятии. Пресс-секретарь министра сказал: “В прошлом месяце Питер Хенди использовал мобильный телефон за рулем. Он признал свою ошибку, извинился и сам обратился в полицию”.

Лондонская полиция сообщила, что сначала дело закрыли из-за нехватки доказательств, но позже возобновили, когда лорд Хенди сам признал, что пользовался телефоном за рулем. Ожидается, что ему начислят шесть штрафных баллов и выпишут денежный штраф. Представители благотворительной организации Railway Family отметили, что на момент происшествия никаких официальных жалоб к ним не поступало.


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