 

Крушение вертолета в Нью-Йорке – установлено, что недавно его ремонтировали

13.04.2025, 10:20, Новости дня
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало сведения о вертолете, который разбился 10 апреля в районе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке.

Установлено, что в сентябре 2024 года в системе трансмиссии этого вертолета Bell 206L-4 LongRanger IV была выявлена неисправность. Он проходил ремонт. Сообщается также, что этот прогулочный вертолет компании New York Helicopter Tours, эксплуатация которого началась в 2004 году, на момент ремонта налетал 12728 часов, пишет New York Post.

10 апреля этот вертолет потерпел крушение: он рухнул в реку Гудзон около города Джерси-Сити. Погибли шесть человек, в их глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар и члены его семьи – жена и трое детей.


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