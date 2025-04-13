 

«Трамп по-русски это козырь» – президент США потребовал снять с Андрея Козырева статус иноагента

13.04.2025, 9:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social очередной ультиматум Москве.

На этот раз хозяин Белого дома требует снять статус иностранного агента с экс-министра иностранных дел Андрея Козырева.

– Трамп по-русски значит «козырь» и я настоятельно рекомендую прекратить поражать в правах моего однофамильца, а возможно и родственника, – написал американский лидер в соцсети.

Если Россия в течение недели не выполнит требования Трампа, то против Москвы будут введены новые санкции. По информации Bloomberg, ограничения могут коснуться экспорта российской нефти и финансовой системы.

– Шеф почему-то очень болезненно воспринял новость о Козыреве – возможно, там действительно есть что-то личное. Так что если русские не пойдут на попятную, будет дана команда усилить на них давление, – сказал агентству высокопоставленный сотрудник Госдепа США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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