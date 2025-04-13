 

“Мако” пишет о мошенниках-израильтянах, действующих с территории Таиланда

13.04.2025, 7:05, Новости дня
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Двое израильтян, проживающих на острове Самуй в Сиамском заливе Тихого океана, в таиландской провинции Сураттани, обманывают соотечественников и ведут роскошный образ жизни за их счет, пишет сайт “Мако”.

В публикации названы имена этих мошенников и отмечается, что один из них ранее отбывал тюремный срок за аналогичные преступления.

Метод мошенничества примитивный: размещение объявлений о продаже билетов на востребованные мероприятия. Билетов покупатель не получает, деньги присваиваются мошенниками.

“Мако” отмечает, что после того, как счета мошенников были заблокированы в Израиле, они нашли простой способ решить эту проблему: мошенники размещают в соцсетях объявления, предлагая любому, кто достиг возраста 18 лет и желает заработать денег, связаться с ними через WhatsApp – таким желающим мошенники предлагают помочь им за комиссию с переводом денег, в итоге для мошеннической схемы используется не заблокированный банковский счет посредника, отследить всех таких посредников невозможно.

Один из мошенников выдавал себя за девушку по имени “Шира”. В частности, один израильтянин купил у “Ширы” два билета на матч между “Маккаби” (Тель-Авив) и “Апоэль” (Беэр-Шева) за 800 шекелей – разумеется, билетов он не получил, а “Шира” исчезла.

В публикации отмечается, что мошенники мстят тем, кто пытается с ними бороться, обвиняя таких людей в мошенничестве и размещая дискредитирующие их посты в соцсетях.

Между Израилем и Таиландом нет соглашения об экстрадиции. И пресечь такую мошенническую деятельность сложно.


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