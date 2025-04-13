Рупор кремлевской пропаганды: Памятник Сталину в Омске

В Омске владелец кафе "У Вартана" поставил у своего заведения стилизованный памятник Сталину в полный рост.

Памятник установлен на частной территории, так что никаких проблем с согласованием не возникло. Качество памятника – ну такое….

Межд тем в Омске уже на официальном уровне обсуждают установку памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому у здания местной мэрии.

Памятник будет в полный рост Установку поддерживают как в мэрии, так и в местном отделении ветеранов КГБ и ФСБ. Сама ФСБ также не против.

Омская демшиза что-то булькает на тему "кровавого тирана" и "кровавой гэбни", но все больше на уровне белого шума. Мы уже дожили до того времени, когда установка памятников создателю ВЧК спустя 100 лет после тех событий является нормой.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках