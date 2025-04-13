Мнение: Похороны Техника. Слишком много дури

Символ наркороссии умер от передоза

На днях состоялось довольно шокирующее событие – грандиозные похороны некоего Паши Техника, который умер в Таиланде, не сумев выжить после отравления и передоза наркотиков. Самое потрясающее – некий всенародный траур, разразившийся в стране по поводу смерти Паши. По наблюдениям, на похороны пришло буквально в разы больше скорбящих, чем на похороны Алексея Навального. Это был, судя по реакции «улицы», воистину Приступ Всенародного Горя.

Что и смотрелось особенно странно, поскольку явно очень немногие знали, кто это такой – Паша Техник. Чем он знаменит? Чем заслужил такую незамутненную любовь народа? В большую обиду впали даже зет-патриоты: они возмущались, почему таких вот трауров на всю Москву еще ни разу не было по случаю гибели тех или иных героев СВО, штурмовиков, летчиков или танкистов. Все подобного рода события российская публика обычно встречает довольно спокойно или даже равнодушно. Но почему-то вдруг массово повалила на кладбище прощаться с покойным, который умер не от пули врага, а всего лишь, по сути, из-за передоза!

Из-за чего? Почему какой-то Паша? Почему нашим людям в принципе наплевать на всех – «Умер Максим, да и хрен с ним», универсальная русская поговорка, а тут вдруг пробилась какая-то всенародная скорбь? Кто этот Паша? Ведь значительная часть москвичей даже не знала, чем этот Техник знаменит? Кто он – боец СВО? Спортсмен типа Овечкина? Танцор (диско?) Шахматист? Политик? Оратор?

Ничего подобного. Он оказался… музыкант. И если уж называть вещи своими именами – наркоман. Определение «наркоман» при этом – именно родовое. Главное. Как и большая часть современных россиян, русским языком Паша Техник владел с большим трудом, выражать свои мысли устно практически не умел, но это была его главная особенность – Паша умел быть почти постоянно «обдолбанным». Поэтому почти всю свою жизнь он был на грани жизни и смерти, на грани «передоза» – но за счет этого он, видимо, и создавал эту невероятно прочную связь с простыми людьми в России.

Видимо, вот эти могучие похороны Паши Техника, сделавшие его практически символом современной России, случились очень не зря. По Паше Технику горевала нынешняя наркороссия. На этих похоронах она оплакивала себя. Поскольку в нем она себя узнала.

Паша – не герой и не образец для современной России. Паша – жертва. И именно как жертва стал символом и тем, кого все жалели. Наркороссия жалеет сама себя, понимая, что она также беззащитна, беспомощна и лишена какой-либо надежды на будущее. В общем, потрясающий символ России – 2025. Передозировка – слишком много дури. Ничто уже не спасет. Россия в упоении жалеет сама себя. Наркоман никого другого жалеть не может.