Мнение: Мобильное приложение «Пойдем вместе»

Нынешнее время – время сплошного одиночества, того, что называется «одиночество в толпе». В городах у нас огромное количество народу, порой пройти сложно – так улицы запружены. Но это всё – именно «одиночество в толпе». Люди окружены со всех сторон людьми, но при этом они жутко одиноки, им буквально не с кем словом переброситься, не с кем общаться. Трудно найти контакт, найти себе партнера для общения, пару. Находить людям для себя возможность для общения – важная, безусловно, функция для мобильных приложений. Поэтому я и задумал, что надо разработать мобильное приложение «Пойдем вместе». Его социальной функцией будет – помогать людям находить себе пары или даже компании для совместного участия в каких-то культурных или социальных мероприятиях, например – найти себе партнера для того, чтобы вместе сходить в кино (да, как ни странно, в современных городах множество людей, которые не могут найти себе пару для того, чтобы просто сходить вместе в кино!!! И из-за этого мучаются в одиночестве! Современные it-технологии могут попробовать тут прийти на помощь)

Итак, наше Мобильное приложение. Человек загружает его на свой телефон, оно так и называется «Пойдем вместе». Жмем такую кнопку, Приложение выдает веер предложений – куда можно было бы пойти. ВАЖНЫЙ ДИСКЛЕЙМЕР: наше приложение – только на сегодня. Мы с вами планируем идти с кем-то куда-то СЕГОДНЯ! У нас – приложение-однодневка, которая имеет смысл только про сегодняшний день!!

И еще одно изначальное умолчание. Мы, в соответствии с существующей «борьбой с ЛГБТ», ищем партнера по умолчанию Противоположного ПОЛА! Однополых пар НЕ СОЗДАЕМ!

Итак, скачали мы себе приложение. На телефоне – «Пойдем вместе». Жмем на кнопку. Вылезают два варианта, две опции:

Кто вы? Вы ведущий или вы – ведомый?

Ведущий – это тот, кто выбирает, куда пойти – в кино или в театр, на какой фильм или спектакль. Ведомый – тот, кто присоединяется к ведущему. При этом ведущий – тот, кто покупает два билета. Естественно, рядом. При этом – по договоренности – люди могут договориться, что потом ведомый купит у ведущего билет.

Теперь – как это выглядит. Мы видим такой список предложений, выпадают опции:

Пойти в кино Пойти в театр

Допустим, мы выбираем «пойти в кино». И «тапаем» на это.

Там уже вылезает более конкретная разбивка по фильмам. Например:

Зорро Гарри Поттер Легенда о Нарайяме Приключения Буратино

Выбираем фильм и «тапаем»:

Допустим, Зорро

Еще один «веер» – набор кинотеатров, в которых кто-то уже тоже захотел пойти в кино:

Кинотеатр «Пламя» Кинотеатр «Слава» Кинотеатр «Космос»

Сеанс 15 ч Сеанс 16 ч Сеанс 17 ч

Сеанс 20 ч Сеанс 21 ч.

Допустим, нас бы устроил поход в кино в Космос на 21 ч. Тапаем на эту «опцию», и получаем (если мы – девушка)

«Внизу в кафе, 20.45, я Антон. Мой телефон – 915-111-11-11».

Таким образом, молодые люди с самого начала получают возможность поговорить и узнать друг друга. Это «свидания вслепую», что может быть особо привлекательно для тех, кто устал от служб знакомств, которые слишком отпугивают и делают людей чересчур разборчивыми. Собственно, вот этот разговор – уже потенциально первый шаг к контакту, к возможной близости.

Это в том случае, если мы включились в наше приложение в качестве ведомого – просто ищем, какие могут быть опции «сходить куда-нибудь» на культурное мероприятие в приятной компании.

Теперь, если мы в качестве ведущего. Допустим, решили сходить в кино на модный фильм «Зорро» и озаботились: купили в кассе самого для себя близкого кинотеатра «Космос» билет на этот фильм на 16 ч. Теперь хотим выбрать себе пару через приложение.

Жмем на приложении опцию «Ведущий».

Выпадают опции:

Кино Театр

Мы выбираем «кино». Тапаем. Наш выбор уходит в БАЗУ.

Появляется вопрос – Название.

………………………….

Вбиваем ответ кириллицей. ЗОРРО.

Тапаем – название уходит в базу названий фильмов.

Далее надо выбрать – Кинотеатр, сеанс.

……………………………

Вводим на телефоне у себя кириллицей: Космос, 16 ч. День, как мы помним, по умолчанию – сегодня!

Еще опция – «Место встречи, ваше имя и телефон».

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Пишем то, что получит любой человек, выбравший вас. «Кафе у входа в кинотеатр, Антон, мой телефон». ЖДЕМ, клюнет ли кто-нибудь.

Мы также, как ведущий, можем ввести ограничение. Например, после первого выбора ВАС ваша запись деактивируется – то есть никто уже больше не сможет найти ваше предложение в кино на этот сеанс в этот кинотеатр. А можем, если хотим эксперимента, убрать эту «галочку», и пусть пишут все, кто захотел пойти вместе с вами – мы выберем самую подходящую. Это – по выбору!

Вот такое, интересное мобильное приложение, которое, как мне кажется, будет пользоваться успехом у молодежи, если точнее – у современных одиноких горожан. Осталось только его разработать!!