 

В КНДР собрали ракету-камикадзе по чертежам корабля «Восток-1»

12.04.2025, 19:33, Разное
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Северокорейские ученые создали инновационное космическое оружие «Цан ву фо» (кор. Chang Un-po — «Рыжая смерть»), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Новейшая разработка базируется на классических советских подходах к ракетостроению.

Конструкторы из КНДР воссоздали, с некоторыми улучшениями, баллистическую ракету и корабль, которые вывели Юрия Гагарина на околоземную орбиту 64 года назад. Экспериментальная ракета управляется напрямую лётчиком-испытателем из кабины космического корабля, что уменьшает влияние радиопомех при удалённом управлении полётом с Земли.

В северокорейском корабле созданы комфортабельные условия для космонавта, чтобы ничто не отвлекало его от работы. Ученые предусмотрели педальный туалет, недельный запас риса, систему проветривания, аптечку и средства спасения в случае аварийной посадки корабля. Для ориентирования в условиях радиоэлектронной борьбы установлены карты, где отмечены Япония, США и Южная Корея. В кабине также установлены портреты всех лидеров КНДР в огнеупорных рамках. 

Министр праздников и ракет КНДР проинформировал о том, что первый запуск новой ракеты «состоится в ближайшее время, если потребуется».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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