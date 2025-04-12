Рупор кремлевской пропаганды: Шесть десятилетий блокады

Шесть десятилетий блокады

За бурными рукоплесканиями миротворческим инициативам Трампа по Украине почти незамеченной прошла информация о распоряжении вновь избранного американского президента отменить решение Байдена об исключении Кубы из списка государств — спонсоров терроризма. Соответствующий документ был подписан Трампом в первые же дни после инаугурации. История санкционного давления США на Остров свободы очень поучительна для осознания нами иллюзорности надежд всех трампофилов на отмену американских санкций против России. Важно обратиться к ситуации в блокадной Кубе и для понимания того, какую помощь может в этих условиях Россия оказать дружественной стране как в рамках двустороннего торгово-экономического партнёрства, так и с учётом заинтересованности Кубы в углублении сотрудничества со странами БРИКС (где Куба является ассоциированным членом) и ЕАЭС (в котором Куба выступает страной-наблюдателем).

Санкции против Кубы — одни из самых долгоиграющих в истории международных отношений. Дольше продолжаются только американские санкции против Северной Кореи. Кубой были одержимы ещё отцы-основатели США. Президенты Америки дважды пытались её купить. Для Штатов это всегда было вопросом гегемонии в Карибском бассейне и Центральной Америке. И вдруг в 1959 году кубинская революция выводит Остров свободы из американской сферы влияния. Санкции последовали практически сразу же. После проведённой Фиделем Кастро национализации сначала было введено частичное эмбарго на экспорт/импорт товаров с Кубы, а всего через полтора года администрация Дж.Ф. Кеннеди установила полную блокаду Кубы, увязав её с Законом о торговле с врагом. Американцам запретили путешествия на мятежный остров. Был введён запрет на использование доллара США в финансовых операциях Кубы с третьими странами. Санкции ужесточались буквально с каждым годом. С 1982-го США внесли Кубу в список государств — спонсоров терроризма, что предполагает запрет на все финансовые операции и поддержку их со стороны третьих стран. В начале девяностых, при Клинтоне под запретом оказались денежные переводы на Кубу, а в 1996 году санкции приобрели экстерриториальный характер в соответствии с законом Хелмса — Бертона, который позволил владельцам собственности на Кубе, национализированной после революции 1959 года, обращаться в американские суды для взимания убытков с правительства страны.

Некоторое смягчение санкций произошло при Обаме, который в 2015 году исключил Кубу из списка государств — спонсоров терроризма, но продлилось это недолго. Пришедший ему на смену Трамп в 2021 году вновь внёс Кубу в этот список и явно не намерен отказываться от политики жёсткой руки в отношении Кубы в ходе своего второго президентского срока.

Абсурдность провозглашения Кубы страной — спонсором терроризма очевидна. Даже в администрации Байдена официально признавали отсутствие каких-либо связей Кубы с международным терроризмом. Генассамблея ООН уже 32 раза призывала к прекращению блокады (возражали, как правило, во всех случаях только США и Израиль), но США против неугодных режимов играют вдолгую. В 2022 году в Штатах был впервые опубликован оригинал текста меморандума, подготовленного ещё в апреле 1996-го помощником госсекретаря по межамериканским делам Лестером Мэллори. В нём говорится о необходимости "ослабления экономической жизни Кубы" посредством таких мер, как "отказ в денежных средствах и снабжении товарами, сокращение реальной и денежной заработной платы, порождение голода, отчаяния и свержение правительства". За 64 года, прошедшие с момента принятия меморандума Мэллори, и при добрых, и при злых "следователях" задачи политики США на кубинском направлении оставались неизменными.

В свой второй президентский срок Трамп поставил перед сыном кубинских иммигрантов Марко Рубио, ставшим новым госсекретарём, задачу добиться полной изоляции непокорного острова, в том числе и финансовой, и использовать все доступные средства, чтобы заставить Остров свободы сменить курс…

Осаждённая крепость

Блокада никогда не была единственным средством давления на непокорную Кубу. Буквально с первых же дней после победы революции в огромном количестве проводились организованные американскими спецслужбами диверсии, теракты и другие тайные операции. Только задокументированных покушений на жизнь Фиделя Кастро было совершено или запланировано более 700. По данным героя Республики Куба, разведчика-нелегала Херардо Эрнандеса Нордело, за 1959–1997 годы США провели 5780 террористических актов против Кубы, с 1961 по 1996 год с морских судов было обстреляно 67 экономических объектов. ЦРУ руководило 299 военизированными группировками численностью в 4000 человек, ответственными за сотни убийств мирных кубинских граждан. США также постоянно организовывали различные провокации для оправдания ужесточения блокады Кубы и возможной военной интервенции. Примером может служить намеренное нарушение воздушного пространства Кубы в феврале 1996 года тремя американскими самолётами "Сэсно 337", принадлежавшими организации "Братья по спасению", которая выступала против кубинского правительства. В отличие от СССР, допустившего при Горбачёве в сентябре 1987 года приземление самолёта Матиаса Руста на Красной площади, кубинское правительство ответило жёстко: два самолёта были сбиты кубинским истребителем, а третьему удалось уйти.

В 1993 году в США вышла в свет книга профессора Массачусетского университета и теоретика стратегии ненасильственных действий Джина Шарпа "От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения", ставшая новым словом в методах борьбы с неугодными режимами и главной методичкой по совершению цветных революций. Куба в начале девяностых после краха Советского Союза находилась в очень тяжёлой ситуации. Лишившись поддержки своего главного экономического партнёра, она была вынуждена свернуть все программы развития, законсервировать важные стройки, до предела урезать потребление. Страна де-факто жила в условиях чрезвычайного положения, а электричества в домах не было по 13 часов в сутки. Благодаря филигранной работе дипломатии и разведки, оригинальным и строго выверенным социальным формам "особого периода" Фиделю Кастро удалось в условиях тотального дефицита буквально всех ресурсов сохранить мораль и культуру общества, кадровый потенциал, высокие стандарты медицины и образования. Куба выстояла! И тогда Вашингтон, обкатавший в девяностые новые методы работы на Балканах и постсоветском пространстве, постепенно начал переходить на Кубе от саботажа и диверсий к методам целевого воздействия на молодое и среднее поколение кубинцев с целью подготовить последующее предательство элиты.

Особое значение в Вашингтоне начали придавать работе в информационном пространстве. Она финансируется преимущественно через Агентство США по международному развитию (USAID)*, Национальный фонд демократии (NED)**, Государственный департамент, а также фонд Сороса "Открытое общество"***. В попытки изменить сознание кубинцев и организовать цветную революцию уже вложены сотни миллионов долларов. Первым масштабным проектом освоения информационного пространства Кубы стало создание при Обаме кубинского Твиттера — сети "ЗунЗунео", главными задачами которой были создание базы данных о кубинских подписчиках мессенджера (включая пол, возраст и политические взгляды) и вербовка молодых кубинцев для антиправительственных акций. Для привлечения молодёжи использовались и хип-хоп сообщества, и рэперы, и разнообразные программы вплоть до семинаров по профилактике ВИЧ. Интересно, что в USAID, финансировавшем эту деятельность, она была строго засекречена и оформлена как проект в Пакистане… Мессенджер "ЗунЗунео" просуществовал с 2010 по 2012 год и успел собрать более 40 тыс. подписчиков.

Наступление на информационное пространство Кубы резко активизировалось в первый срок президентства Трампа. В 2018 году Государственный департамент США создал "Рабочую группу по интернету для Кубы" (Cuba Internet Task Force), в которую вошли представители правительства и неправительственных организаций США. Перед ней была поставлена задача "содействия свободному и нерегулируемому потоку информации на Кубе" для продвижения либерального мышления, американских идей о демократии и свободе, распространения информации "о неудачах революции" и выявления среди пользователей соцсетей в стране особо недовольных ситуацией молодых людей. В короткие сроки была создана сеть подрывных антикубинских онлайн-ресурсов, таких как "ADN Куба", "КиберКуба", "Кубанос пор эль Мундо", "Кубанет", "Кубита Нау", "Эль Эсторнудо", "Перджодизмо де Барджо", "Эль Токе", "ЮкаБайт", работающих на раскачивание ситуации. Финансирование, редакционная политика, обучение сотрудников и техническое оснащение редакций этих "независимых" ресурсов осуществляются из США.

Во второй срок Трампа параллельно с информационным наступлением до предела ужесточается финансовая блокада Кубы. Её экстерриториальный характер вынуждает финансовые учреждения третьих стран приостанавливать все свои операции с Кубой, отменять поставки, разрывать экспортные контракты, отказываться от инвестиций. Возникающий в результате финансовой блокады дефицит товаров первой необходимости призван резко ухудшить уровень жизни населения, спровоцировать протесты, привести к дестабилизации обстановки и смене власти.

Не предавая идей революции

Масштабные протесты населения на Кубе вспыхнули в июле 2021 года, когда на политику полной блокады и экономического удушения Кубы наложились последствия пандемии. Власти были вынуждены закрыть границы, в результате чего практически сошли на нет доходы от иностранного туризма — главного источника валютных доходов. С началом пандемии ВВП Кубы снизился на 11%, импорт продовольствия, топлива, медицинских товаров сократился в два раза. Дефицит товаров первой необходимости вывел людей на улицы. Американские фонды и НПО, занимающиеся цветными революциями в Латинской Америке, разгоняли по соцсетям видеозаписи антиправительственных выступлений, часть из которых "неожиданно" оказалась записью демонстраций сторонников власти, а часть — записью празднований футбольных болельщиков в Аргентине… По "странному" стечению обстоятельств начало протестов на Кубе совпало с вводом в промышленное производство дешёвой и высокоэффективной кубинской вакцины от коронавируса, которой сразу же заинтересовались многие латиноамериканские страны. Оказалась, что, став единственным в регионе производителем вакцины, непокорная Куба со своей продвинутой медициной и наукой покусилась на "святое" — в данном случае прибыли "биг фармы".

В США двухдневные июльские протесты кубинцев поспешили назвать началом цветной революции. Однако, к большому разочарованию Вашингтона, протесты завершились достаточно быстро после того, как навстречу оппозиционному маршу вышли тысячи граждан с лозунгами в защиту кубинской революции, а власти временно отключили интернет, заблокировав тем самым антикубинские онлайн-ресурсы.

После 2021 года были попытки повторения протестных маршей, призванные обратить внимание правительства на сложную экономическую ситуацию. Так, 17 марта 2024 года в Сантьяго-де-Куба состоялось выступление из-за перебоев с электричеством и нехватки продовольствия. Вопреки репортажам западных СМИ о разъярённых толпах, погромах и беспорядках, протесты носили мирный характер, поскольку, по мнению большинства кубинцев, главной причиной дефицита является блокада со стороны США.

Между тем экономическая ситуация на Кубе продолжает оставаться крайне сложной. По официальным данным, ВВП в 2023 году сократился на 2%, инфляция достигла 31%. В результате пандемии коронавируса резко упало производство сахара, которого перестало хватать даже на удовлетворение внутреннего спроса, а контракт с Китаем на поставки сахара Куба была вынуждена расторгнуть. Производство риса, являющегося нормируемым продуктом, в 2024 году составило лишь 30% уровня 2018 года, а его урожайность упала в два раза. Снизилось производство яиц, свинины, кофе, фасоли. Куба сегодня сильно зависит от импорта продовольствия, топлива и многих других товаров. С серьёзными проблемами из-за дефицита топлива и устаревания инфраструктуры сталкивается общественный транспорт.

Растёт социальное неравенство. Заработок в частных компаниях многократно превышает оклад в государственном секторе. Из-за закрытия многих кабинетов семейных врачей менее доступной для большинства населения становится высококачественная врачебная помощь. Лучшие клиники начинают оказывать платные услуги и постепенно переориентируются на состоятельных клиентов. Кубинцы стали массово покидать страну. С 2022 года в США приехало более 500 тыс. мигрантов с Кубы, а всего в США в настоящее время проживает 1,3 млн человек, сохраняющих гражданство Кубы. Появилась, кроме того, категория кубинцев, которую оппозиционные сайты называют "предэмигрантами". Это те, кто на данный момент не имеют возможности уехать, но соответствующее решение для себя уже приняли.

Постепенно уходит поколение, совершившее национально-освободительное восстание, а с ним и память о том, какой Куба была до революции, когда за семь лет военно-полицейской диктатуры Батисты (которую сам он называл "дисциплинированной демократией") было убито 20 тыс. человек. Нищета, безграмотность, безработица 40%, 8500 публичных домов в одной только Гаване, более 70% экономики в руках американцев, дети, не знающие вкуса молока. Старшие поколения кубинцев отлично знают цену "свободы и демократии по-американски". Подобная пропаганда против них бессильна. Но со сменой поколений открываются новые перспективы для манипуляции сознанием. Кубинские "зумеры" (как и поколение Z в других странах) буквально живут в интернете, что открывает новые возможности для манипулирования общественным мнением и применения оранжевых технологий.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель называет главной задачей сегодня восстановление экономики. Подобно Китаю и Вьетнаму, Куба пытается соединить государственное планирование и сильный государственный сектор с частной инициативой. Идёт возрождение предпринимательства. В частных организациях, предусмотренных обновлённой Конституцией, в начале 2024 года работало уже 1,6 млн кубинцев (это примерно треть всех трудоустроенных граждан). Только 124 вида экономической деятельности находятся под запретом для индивидуальных предпринимателей, включая медицину, СМИ, образование, деятельность в стратегических областях экономики (оборона, добывающая промышленность, биотехнологии, телекоммуникации). Но пока большей частью активов страны по-прежнему владеют государственные предприятия, обеспечивая 87% ВВП, концентрируя 92% импорта и более 99% экспорта. Обновлённая Конституция Кубы сохранила базовые принципы кубинской государственности: социалистическую модель общества и ведущую роль компартии. Говоря о проводимых в экономике реформах, Мигель Диас-Канель заявил: "Мы идём вперёд, не предавая идей революции".

В двадцатые годы прошлого века в Советском Союзе большевикам в ходе НЭПа удалось использовать рыночные механизмы и при этом сохранить социалистическую систему хозяйства, защитить завоевания революции, добиться высоких темпов роста экономики и постепенного улучшения уровня жизни населения. В начатую Горбачёвым в середине восьмидесятых годов "перестройку" постепенное ослабление вертикали власти и серьёзные ошибки в кадровой политике в сочетании с непродуманными кардинальными преобразованиями всей системы жизнеустройства страны привели к катастрофе девяностых: разрушению народного хозяйства, появлению уродливых форм дикого периферийного капитализма, драматическому падению уровня жизни населения.

Получится ли у Кубы при проведении реформ сохранить свои достижения и одновременно решить имеющиеся проблемы, зависит от того, понимают ли нынешние власти, что необходимыми условиями для этого являются: 1) наличие чётко продуманного детального плана действий (есть ли сегодня у кубинского руководства такой план, учитывая, что главный глашатай рыночных реформ и децентрализации управления Алехандро Хиль Фернандес был освобождён от должности вице-премьера и находится под следствием?); 2) укрепление центральной власти и всей управленческой вертикали (необходимо, чтобы сигнал проходил без сбоев сверху донизу); 3) жёсткий контроль за соблюдением законности и безжалостная (!) борьба с коррупцией. За выполнением каждого из этих условий стоят конкретные люди, а кадры, особенно в сложные моменты, решают всё. Президент Кубы Мигель Диас-Канель говорит о движении вперёд, "не предавая идей революции". Успех этого движения станет возможным, только если его будут определять люди, безоговорочно преданные идеям революции и работающие на общее дело.

Сумеет ли Куба сохранить свой суверенитет и остаться неприступным бастионом для американцев с их мёртвой хваткой и отработанными технологиями цветных революций, зависит от того, насколько аккуратно будут действовать кубинские власти и сумеют ли избежать ошибок, совершённых при проведении реформ в других странах, в первую очередь в России, с которой экономика Кубы была очень тесно связана.

Россия и Куба

В 2007 и 2008 годах мне пришлось выступать в Гаване на ежегодных международных конференциях экономистов по проблемам глобализации и развития с докладами о результатах российских неолиберальных "реформ", о допущенных ошибках и о той экономической и социальной катастрофе, которая произошла в России в результате реставрации капитализма. Обсуждение этих проблем вызвало огромный интерес у кубинцев.

Сегодня применёнными в России изощрёнными технологиями воздействия на сознание и разрушения общества США пытаются "вскрыть" Кубу. Поэтому опыт России, выскользнувшей из приготовленной для неё Западом ловушки, актуален для Кубы в практическом плане. И российские эксперты готовы им делиться. В декабре 2021 года в Гаване был организован семинар "Куба и ЕАЭС: сотрудничество в условиях структурной перестройки мировой экономики". На этом семинаре с участием сотрудников кубинского правительства и центробанка российскими экспертами были сделаны конкретные предложения по либерализации цен на Кубе, стимулированию инновационной активности, контролю деятельности госпредприятий, преобразованию директивного планирования социально-экономического развития в стратегическое и др., а также обсуждены ошибки, которых необходимо избежать в ходе реформ.

К большому сожалению, огромный потенциал российско-кубинского сотрудничества на сегодняшний день реализован далеко не полностью. Россия располагает уникальным набором инструментов для продвижения своих позиций на Кубе, обусловленным общностью историй двух стран, поныне действующими промышленными объектами, построенными с советской помощью, реальными деловыми и личными связями. Всё это даёт возможность стать ключевым партнёром острова на мировой арене, что особенно актуально, когда обе страны находятся под американскими санкциями. Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года, предусматривающую стимулирование роста товарообмена и инвестиций, укрепление связей между деловыми сообществами. Россия уже поставляет на Кубу оборудование и машины для тепловых электростанций, железнодорожные вагоны, транспортные средства, нефть, растительное масло, продукты питания. В январе 2025 года "Зарубежнефть" ввела в эксплуатацию месторождение сверхвязкой и сверхтяжёлой нефти на Кубе, концерн УАЗ в текущем месяце начал тестовую сборку своих автомобилей и планирует запустить конвейер нового завода в Гаване в самое ближайшее время. Куба экспортирует в Россию табак, алкогольную продукцию, некоторые виды цветных металлов. Перспективными направлениями сотрудничества являются энергетика, в том числе возобновляемая, поставки сжиженного природного газа, модернизация железных дорог и транспортной инфраструктуры, сельское хозяйство, жилищное строительство. Для снятия проблем с обслуживанием кубинского долга 11 марта 2024 года Владимир Путин одобрил внесение изменений в кредитные соглашения между Россией и Кубой. Гаване предоставлены возможность погашения долга в рублях, перенос плана выплат с 2023–2027 на 2028–2040 годы, а также изменение расчёта пени за просрочку платежей. Но мировой жандарм не дремлет, и "кубинцы" во Флориде через социальные сети делают всё возможное для дискредитации российско-кубинского сотрудничества.

Противодействовать американской блокаде Острова свободы и вторичным санкциям можно было бы и через БРИКС, где Куба является ассоциированным членом. Кроме того, она — давний союзник России, Китая и Бразилии, партнёр ЮАР и Индии. У неё дружеские отношения с Египтом, Ираном и Саудовской Аравией. Основополагающие цели и интересы всех этих стран совпадают на Острове свободы. В начале девяностых, когда Куба после краха Советского Союза находилась в крайне тяжёлом положении, было заключено критически важное для островного государства соглашение "нефть в обмен на сахар". Подобного рода бартерные сделки с Россией и странами БРИКС могли бы и сегодня оказать существенную помощь Кубе. Такая поддержка будет воплощением идей многополярного мира, которым привержены все страны БРИКС.

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На сегодняшний день Куба — одна из немногих в мире независимых суверенных стран, государство с бесплатными медициной и образованием, которыми оно может по праву гордиться. Великие идеи кубинской революции — справедливость, солидарность и достоинство — закреплены в Конституции. Да, у Кубы сегодня много проблем, которые ей успешно и безостановочно создаёт северный сосед, уже 65 лет терпящий поражение в противостоянии с непокорным и гордым народом и рассчитывающий взять реванш. Альтернатива в этом противостоянии для кубинцев очень проста: либо сохранение суверенитета и огромных (!) завоеваний революции, либо демократия по-американски и возвращение к модели туристическо-бордельно-игрового придатка США, где для молодёжи будут в изобилии тик-ток, казино и наркотики, но зато не станет образования…

Долгое противостояние Кубы и США иногда сравнивают с библейской битвой Давида и Голиафа. Голиаф, как известно, был почти трёхметрового роста, у него были тяжёлые доспехи, огромный щит и копьё. И все боялись с ним сразиться. Но молодой храбрый юноша Давид, у которого не было ни меча, ни доспехов, принял вызов и победил Голиафа, потому что у него была вера. "В мире нет силы, способной сокрушить силу правды и идей", — говорил в своё время лидер кубинской революции Фидель Кастро. Именно поэтому мировой жандарм уже столько лет бессилен против Острова свободы.

(с) Сергей Батчиков

https://zavtra.ru/blogs/protivostoyanie_14 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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