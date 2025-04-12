Итальянский суд оправдал официанта, который избил американца подносом за добавление кетчупа в пиццу

Городской суд города Неаполя вынес оправдательный приговор официанту, нанёсшего побои американскому туристу из-за оскорбления итальянской кухни. Судья усмотрел в действиях работника «право на необходимую самооборону, право на защиту традиций и ключевых ценностей Италии».

Как следует из материалов дела, сотрудник ресторана La Cucina Crudele нанёс гостю удар по голове подносом после того как увидел, что клиент достал кетчуп в пакетике и выдавил его на кусок пиццы маринары. После этого официант, находясь в состоянии аффекта, не сумел остановиться и избивал посетителя до вмешательства полиции. Американца госпитализировали с сотрясением второй степени.

«Спасти американского гражданина удалось благодаря оперативному вмешательству полицейского, который сам обедал за соседним столом в том же заведении и наблюдал за развитием ситуации с самого начала. В результате уже через полчаса после нападения были предприняты меры для восстановления правопорядка», – сообщила местная газета.

Чтобы оправдать официанта, суду пришлось поднять старые законы времён Неаполитанского королевства, где указывалось, что защита чести нации и короны приравнивается к необходимой самообороне.

«Норма была принята как реакция на вторжение войск Наполеона, чтобы оправдать действия некомбатантов в отношении солдат, надругавшихся над мощами Святого Януария. Второй случай применения закона был зафиксирован в ходе национальной освободительной борьбы Гарибальди против войск австрийской короны. Собственно, мы имеем дело с третьим случаем», – пояснил пресс-секретарь суда Даниеле Феррари.

Некоторые юристы опасаются, что подобная практика может привести к росту насилия в отношении иностранцев, которые добавляют кетчуп или майонез в пиццу, пьют кофе с молоком после 12:00, переламывают спагетти и закусывают его хлебом и совершают другие грубые надругательства. Их оппоненты говорят: этот кейс останется практически незаметным для судебной системы страны, поскольку большинство аналогичных жалоб на насилие даже не доходят до рассмотрения по существу.

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