 

Рупор кремлевской пропаганды: Дважды не пустили в Россию

12.04.2025, 17:16, Разное
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Дважды не пустили в Россию

Российские погранслужбы в аэропорте Шереметьево дважды не пустили в Россию гражданина Украины из-за контактов украинских военных в телефоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Из документов следует, что в 2024 году украинец с разницей в два месяца пытался въехать в Россию. Он прилетал в Шереметьево из Таиланда. И оба раза ему было отказано сотрудниками пограничного контроля ФСБ.

Мужчина обратился в суд, добиваясь признания этих решений незаконными. В иске он указал, что на территории РФ к ответственности не привлекался, у него есть действующий ВНЖ. Кроме того, в России живут его мать и брат.

Судом была приобщена справка от пограничников. В ней говорится, что сотрудники ФСБ нашли у мужчины в телефоне контакты сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Также он подписан на проукраинские каналы в Telegram, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Кроме того, в его мессенджерах были обнаружены беседы, в том числе с отцом, в которых он осуждает Россию, ее политику и армию, а политике Украины и США выражает симпатию.

Суд, изучив доводы, решил, что оспариваемое решение является законным и обоснованным. Постановление суда вступило в силу в конце марта.

https://rg.ru/2025/04/12/ukrainca-dvazhdy-ne-pustili-v-rf-iz-za-kontaktov-vsu-sbu-i-gur-v-telefone.html?utm_referrer=http%3A%2F%2Fvott.ru%2F – цинк

А поехать на Украину и пойти в ТЦК не судьба? Подтвердить, так сказать, свои интересы делом.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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