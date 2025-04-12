Мнение: Передача Краснодарского края УССР, цензура со стороны советских республик и гимн народовольцев

1. Процесс коренизации и дерусификации не останавливался в СССР с 1917 года и до самого распада. В 1954 году Хрущёв или Молотов подарили нашим соседям Крым. Однако на этом останавливаться и не подумали: следующим отрезать от России собирались Краснодарский край и Кубань. Charodeyy пишет (ссылка):



…Подгорный требовал передачи УССР Краснодарского края. В 1987 г. на заседании Политбюро Горбачёв говорил как об общеизвестном для партийного руководства факте:

«Ведь помнишь, Подгорный требовал, чтобы Краснодар и Кубань отдали Украине? Потому что казаки – это, по его мнению, украинцы.» (опубл. в сборнике «Союз можно было сохранить: Белая книга»). Ну то есть уже после акта дарения Крыма, руководство УССР в полном соответствии с заветами географа-расиста Рудницкого, претендовало на Кубань.

Кстати, к вопросу о Подгорном. После свержения Хрущева он стал вторым человеком в стране после Брежнева. И когда глава ЦК КП Украины Шелест прислал в Москву свое знаменитое письмо о необходимости представления УССР права самостоятельной внешней торговли, Подгорный, воспользовавшись отсутствием Брежнева, отдыхавшего в Крыму, разослал письмо Шелеста на заключения ведомствам. Интрига была проста: пока нет Брежнева, получить благоприятные заключения ведомств, а потом уж все утвердить. Но все планы Шелеста и Подгорного разбились о Микояна, который на заседании Президиума ЦК КПСС неожиданно «выразил недоумение по поводу появления такого письма Шелеста и заявил, что оно противоречит принципам монополии внешней торговли СССР». Микояну эта разборка стоила кресла Председателя Президиума ВС СССР, но Подгорный потерял больше – его сняли с второго секретаря ЦК и поставили на место Микояна, что было явным понижением.

2. Историк Александр Дюков пишет (ссылка 1, ссылка 2):



…как свидетельствует А.И. Миллер, если в советское время историк в Москве писал что-то, затрагивавшее украинскую тематику, ему обязательно нужен был рецензент из УССР – носитель высшего этнического знания.

Я уже более 15 лет постоянно говорю, что в СССР была выстроена такая система исторической науки, что в Центре системно не изучали историю союзных республик; что эта система была унаследована Россией и что результатом стало системное непонимание Москвой процессов, происходящих на постсоветском пространстве.

Но я и подумать не мог, что в советское время даже далекие от системной работы попытки ученых в Москве изучать историю республик были поставлены под рецензионный контроль этих самых республик.

Этот интеллектуальный обратный колониализм в России, к счастью, в значительной степени изжит, но системной работы по изучению истории постсоветского пространства, к сожалению, по-прежнему нет.

3. Характерный штрих из истории русского революционного террора, из которого выросли Ленин и большевики (ссылка):

Вечером перед покушением на Трепова Засулич вместе с товарищами занималась хоровым пением.

И что бы вы, думали, они пели?

Я сам не поверил своим глазам.

«Ще не вмерла Украина». <…>

Воспоминания очевидца – землевольца Е. Карпова опубл.: Из истории «Земли и Воли» и «Народной воли». Споры о тактике. Сборник документов / Отв. ред. В. Н. Гинев. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2012. С. 208.

Лично я этому совершенно не удивлён, так как товарищ Засулич, во-первых, имеет польское происхождение, а во-вторых, входит в пантеон идолов СССР.

Напоминаю, что отделение Малороссии и других окраинных территорий от России входило в официальную программу народовольцев (ссылка). К сожалению, имена террористов, иноагентов и сепаратистов до сих пор «украшают» улицы наших городов: например, улицы Засулич есть в Перми, Самаре, Донецке и в нескольких других городах.