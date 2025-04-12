Мнение: Некому каяться

Взгляд социального психолога

В последнее время от российского общества вдруг начали интенсивно требовать покаяния. Как обычно, перемена во властных настроениях произошла внезапно и необъяснимо: вроде еще вчера мы в прежнем темпе «вставали с колен» и «ценили советское прошлое», а сегодня – ап! По телевизору идет «Катынь», а Путин, в своем качестве «национального лидера» публично кается перед поляками за преступления сталинского режима.

Реакция российского общества, по крайней мере, блогосферы, достаточно очевидна: оно каяться не хочет. Ни каяться, ни сожалеть, ни уж, тем более, как-то «искупать вину», похоже, не собирается никто, кроме все того же Путина (хотя и тот это делает до крайности двусмысленно). Пропасть между «нацлидером» и его «единой Россией» растет буквально на глазах.

Да и полно, друзья: а способно ли вообще наше общество на чувство вины? Виновным в чем бы то ни было может считать себя только тот, кто предполагает за собой возможность ВЫБОРА. Скажем, мальчуган, разбивший окно мячиком, может устыдиться своего поведения; ведь он-то про себя знает, что мог бы и не бить по мячу так сильно. Или не играть в этом дворе. Или не давать пас Костику. Были ВАРИАНТЫ…

Однако допустим, что на самом деле мальчонку подозвал папа, дал мяч и сказал: «Попади-ка вон в то окно, третье слева, да ударь посильнее!» И допустим, что папа строг, к тому ж пообещал в случае непослушания выпороть беднягу как следует.

Будет ли мальчишка считать СЕБЯ виноватым, когда все ж разобьет то окно? Да нет, конечно! Он будет сознавать себя исполнителем чужой воли; папа приказал – ему и отвечать, я-то тут при чем? Что ж мне, родного отца не слушаться?!

Наше общество незрело; ответственным за решения Сталина оно могло бы себя считать, если бы думало, что управляло Сталиным и что он был как-то ему подотчетен. Однако с точки зрения наших людей, все было как раз наоборот! Не Сталин зависел от общества, а наоборот – общество от Сталина!

Как же мы можем отвечать за решения Сталина? За решения Путина? За решения Горбачева?

Наше общество – ребенок. Большой на вид дядя с детским незамутненным взглядом и таким же умишком. Инфантил. Перед кем каяться ребенку в мире взрослых? Очень удобная позиция, между прочим.

Впрочем, этот инфантил уже переживает подростковые ломки самосознания. Версия «я был безвольным исполнителем чужой воли» его уже не очень удовлетворяет. Это как-то не круто. Поэтому инфантил тщится придумать ОБОСНОВАНИЕ, почему надо было разбить именно третье слева окно именно у тех соседей. Обоснование находится быстро, даже особо думать не надо: просто в той квартире живут СВОЛОЧИ. Разбить им окно – дело святое, вообще-то – минимум того, что эти сволочи заслужили «по жизни».

Недаром официальная покаянная риторика по поводу Катыни сопровождается неофициальным, но горячим, почти пещерным всплеском полонофобии. Эта ненависть носит компенсаторный характер: она избавляет от навязываемого чувства вины тех, кого слова «так приказал Хозяин» уже не очень вдохновляют. Какая вина, если стекло НАДО было разбить? Какая вина, если «поляки нам враги по жизни»?!

Очевидно, что чем убедительнее, чем массированнее будет пресса и ТВ живописать зверства большевиков над поляками – тем сильнее будут полонофобские настроения в обществе. Тут дело не в качестве пиара; НАОБОРОТ, чем сильно будет разжигаться чувство вины, ужаса и стыда в зрителях – тем сильнее будет работать компенсаторный механизм раздувания в себе ненависти.

Мальчик, разбивший окно в неизвестной квартире, тоже будет раздувать в себе ярость к соседям всеми способами, причем бессознательно. Ему надо будет знать про себя, что он поступил ПРАВИЛЬНО. Если я знаю, что всегда поступаю правильно – значит, мне не нужна никакая коррекция поведения и я могу жить в привычном ритме.

Как же – спросите вы Старого Пиарщика – надо бы построить пиар-кампанию, чтобы все-таки убедить наш народ покаяться, принять на себя вину и ответственность?!

Ответ предельно прост: а никак. Пиар и пропаганда в такой ситуации бессильны. Телевизор и агитброшюры не сделают из инфантила взрослого мужчину, для этого нужны другие средства: предоставить ему возможность совершать самостоятельные поступки, контролировать ситуацию и отвечать за последствия.

Пока что даже для самых «продвинутых» россиян сама идея, что в паре «правитель-народ» «папой» является второй, поскольку именно он порождает правителя и контролирует его – является просто уму непостижимой. Пока у нас общество отчаянно пытается оставаться в положении вечного дитяти, которому «все должны», а оно само «ни за что не отвечает».

Мы не можем каяться перед поляками: некому каяться (2010)

Написал ровно 15 лет назад, на первой волне пещерной ненависти в России – по отношению к полякам. Люди сами себя убеждали, что поляков НАДО БЫЛО убить. Дело было после Катыни, конечно. А сейчас мы уже точно знаем, что каяться здесь некому, и каяться никто не будет никогда.