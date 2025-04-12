Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1144-й день войны

Министерство обороны РФ 12 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более восьми месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом “разгроме” украинских сил.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Михайловское, Миропольское, Краснополье и Угроеды Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новое, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения “Азов” в районах населенных пунктов Никифоровка, Тарасовка, Славянск, Часов Яр, Белая Гора, Верхнекаменское, Константиновка и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 310 боевиков, восемь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Котлино, Красноармейск, Котляровка, Богдановка, Удачное и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, пять пикапов и пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходные артиллерийские установки “Paladin” производства США и “Caesar” производства Франции.Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Поддубное, Отрадное, Шевченко, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Волчье и Филия Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад горючего. Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской Области, Днепровское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 51 128 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 811 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 518 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 010 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 100000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).