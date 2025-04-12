 

В гостиничной индустрии изучают способы проверки семейного положения при заселении

12.04.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ассоциация отельеров России приступила к предварительному анализу технических и юридических аспектов проверки регистрации брака у совместно заселяющихся гостей.

Инициатива последовала за обращением Союза православных хоругвеносцев с предложением «имплементировать морально-нравственные нормы в быту и общественной жизни». Рассматриваются различные варианты подтверждения статуса: от предъявления свидетельства о браке до интеграции с базой данных ЗАГС.

– Мы должны понимать, как эта процедура будет применяться к иностранным гражданам, чьи документы и форматы регистрации брака отличаются от российских стандартов, а также к парам, где один из супругов по разным причинам не имеет при себе паспорта с соответствующей отметкой, – прокомментировал ситуацию представитель международной гостиничной сети Pay&Stay Пётр Валерьевич Шувалов на условиях анонимности.

Авторы инициативы считают, что предложенные меры укрпепят институт семьи и снизят число случаев «нежелательного социального поведения». В будущем проверку штампа в паспорте предлагается ввести ещё и при посуточной сдаче квартир разнополым парам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Мнение: Мобильное приложение «Пойдем вместе»

12.04 / Рупор кремлевской пропаганды: День космонавтики

12.04 / В КНДР собрали ракету-камикадзе по чертежам корабля «Восток-1»

12.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Шесть десятилетий блокады

12.04 / Мнение «аналитика»: О «неудобном» вопросе… Каких не берут в космонавты?

12.04 / Российские геологи «раздвоили» крупный вулкан на Венере

12.04 / Электролит с добавлением серебра повысил срок службы и эффективность литиевых батарей

12.04 / Мнение: Миф о тракторах в РИ и СССР, комбайны в СССР и почему СССР отстал по автоматизации

12.04 / Итальянский суд оправдал официанта, который избил американца подносом за добавление кетчупа в пиццу

12.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Дважды не пустили в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика