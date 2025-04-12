В гостиничной индустрии изучают способы проверки семейного положения при заселении

Ассоциация отельеров России приступила к предварительному анализу технических и юридических аспектов проверки регистрации брака у совместно заселяющихся гостей.

Инициатива последовала за обращением Союза православных хоругвеносцев с предложением «имплементировать морально-нравственные нормы в быту и общественной жизни». Рассматриваются различные варианты подтверждения статуса: от предъявления свидетельства о браке до интеграции с базой данных ЗАГС.

– Мы должны понимать, как эта процедура будет применяться к иностранным гражданам, чьи документы и форматы регистрации брака отличаются от российских стандартов, а также к парам, где один из супругов по разным причинам не имеет при себе паспорта с соответствующей отметкой, – прокомментировал ситуацию представитель международной гостиничной сети Pay&Stay Пётр Валерьевич Шувалов на условиях анонимности.

Авторы инициативы считают, что предложенные меры укрпепят институт семьи и снизят число случаев «нежелательного социального поведения». В будущем проверку штампа в паспорте предлагается ввести ещё и при посуточной сдаче квартир разнополым парам.

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