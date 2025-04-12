Астрономы попытались найти Девятую планету с помощью межзвездного объекта

В 2014 году астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин обратили внимание на необычное поведение нескольких транснептуновых объектов — небесных тел в окрестностях Плутона или даже дальше. Их вытянутые орбиты оказались сгруппированными примерно в одном направлении. Ученые заподозрили, что их могла «упорядочить» гравитация неизвестного массивного объекта. Так возникла гипотеза Девятой планеты.

По расчетам, она должна находиться в 300-1000 астрономических единицах от Солнца. Для сравнения, Плутон никогда не бывает дальше 49 астрономических единиц. Предполагаемая масса планеты — как минимум пять или даже 10 масс Земли. Напомним, Нептун «весит» в 17 раз больше Земли.

Обнаружить гипотетическую планету напрямую крайне сложно не только из-за ее удаленности, но и из-за медлительности: она должна совершать один оборот вокруг Солнца за 10-20 тысяч лет. Даже за десятки лет наблюдений она почти не сместится на фоне звезд.

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Поэтому астрономы ищут другие, косвенные признаки существования планеты, то есть ее гравитационное влияние на пролетающие мимо небесные тела. Такую возможность недавно предоставил необычный объект CNEOS14. Он упал в Тихий океан, у берегов Папуа — Новой Гвинеи, 8 января 2014 года. Интересно, что пристальное внимание на него обратили лишь несколько лет спустя — после появления объекта Оумуамуа в 2017 году. Как известно, необычно вытянутое небесное тело прибыло из межзвездного пространства.

Тогда астрономы начали просматривать архивы и обнаружили, что CNEOS14 летел к Земле со скоростью 45 километров в секунду. Исследователи убеждены, что астероиды и метеороиды Солнечной системы не могут лететь так быстро. Кстати, к месту падения объекта в 2023 году организовали экспедицию под руководством Гарвардского астрофизика Ави Леба, который заподозрил его искусственное происхождение.

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Недавно ученые из Института астрофизики Канарских островов (Испания) восстановили траекторию движения CNEOS14 по Солнечной системе и пришли к выводу, что в случае существования Планеты 9 ее гравитация могла бы повлиять на ход движения метеороида. Исследователи поделились расчетами в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.

По этим вычислениям выходит, что в случае встречи с неизвестной планетой объект должен был оказаться в Солнечной системе несколько десятилетий назад. Астрономы определили, где для этого планета могла находиться тогда, а потом составили представление о том, где она в таком случае сейчас.

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В итоге удалось приблизительно определить участок неба, где Планету 9 нужно искать. Он расположен в направлении созвездий Тельца и Ориона. Там тщательно разыскивали объекты, которые чуть смещаются из-за параллакса — эффекта, вызванного движением Земли вокруг Солнца: благодаря этому объекты в небе удается наблюдать с разных точек зрения, и положение более близких кажется изменяющимся относительно более далеких.

Таким образом удалось найти 939 кандидатов, но после внимательной проверки все их пришлось исключить. Итог — планету не нашли. По мнению авторов научной работы, это не окончательно исключает возможности ее существования: возможно, она слишком тусклая либо скрывается где-то в другом месте. Не исключают и то, что планета не повлияла на траекторию метеороида.