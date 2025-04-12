 

Польша открыла новые казармы сил США на фоне планов Пентагона вывести из Восточной Европы 10000 солдат

12.04.2025, 11:45, Новости дня
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На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о возможном выводе из Восточной Европы 10000 американских солдат.

В частности, речь шла о ключевой базе, расположенной в Польше, недалеко от украинской границы. Высшие польские чиновники попытались преуменьшить опасения по этому поводу и продемонстрировать, что американские солдаты останутся в стране.

Открывая новые казармы армии США на северо-западе Польши, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сказал: “Эти недавно построенные казармы, способные разместить до 2500 военнослужащих, являются нашим совместным союзническим вложением. Мы – нерушимые союзники, которые доказали свою дружбу и верность. Мы были вместе в Ираке и в Афганистане”.

Напомним, речь идет о части контингента в 20000 военнослужащих США, направленных в регион в 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину. Их задачей было укрепление границы NATO с Украиной.

Как в Европе, так и в США опасаются, что этот шаг сделает российского президента Владимира Путина еще более агрессивным. Если решение будет принято, оно укрепит страх, что президент Трамп бросает своих европейских союзников, воспринимающих Россию как нарастающую угрозу.


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