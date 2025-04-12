Германия потребовала у NASA вернуть архив Вернера фон Брауна и бесплатно отправить на Луну немецких астронавтов

Заместитель министра экономического сотрудничества и развития ФРГ Йен Зигмунд в эфире телеканала Das Erste обратился к руководству США и NASA с требованием незамедлительно начать подготовку к полёту на Луну немецких астронавтов.

Как подчеркнул политик, экспедиция должна быть организована исключительно за счёт американского бюджета – по его словам, это будет «компенсация Вашингтона за использование немецких технологий во время космической гонки с СССР».

– Я хотел бы напомнить американцам, что вы оказались в космосе благодаря технологиям Третьего Рейха. Вернер фон Браун дал вам всё – без него и его разработок вы бы полетели в космос в 1975 или 1980 году. Вы всё сделали за наш счёт, в то время как у СССР такой опоры не было, – сказал чиновник.

Также замминистра потребовал у Вашингтона вернуть архив фон Брауна – материалы станут основной для нового берлинского музея, посвящённого вкладу немецких учёных в научно-технический прогресс США.

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