Мнение: Школьные кланы и экономическое принуждение к учёбе

На днях мы обсуждали Жетонную систему в школах. Краткая суть: школьникам выдают жетоны за освоение знаний, школьники тратят жетоны на всякие приятные штуки (пост в ЖЖ, пост на Дзене). В комментариях многие утверждали, что система не сработает, потому что школьника надо бить палкой, покуда у него не появится горячая тяга к учёбе. Идея такая: бьём палкой, заставляя учиться, а через некоторое время школьник начинает получать удовольствие от учёбы, и палка становится ненужной, так как дальше школьник с радостью учится сам.

Вознаграждать школьника за успешную учёбу, утверждали в комментариях, нельзя, так как тогда он будет учиться только за вознаграждение, что неправильно: школьник обязан извлекать удовольствие исключительно из процесса учёбы. Типичный аргумент был следующим: школьники играют в компьютерные игры, потому что им это интересно, и с физикой должно быть так же, она должна вызывать такой же природный интерес.

Лично я вижу в таких суждениях три ошибки. Во-первых, наивно надеяться, что интерес к учёбе возникнет как-нибудь сам собой, как красивый принц в женских романах. Чтобы школьник полюбил физику, его надо замотивировать, подсластив пилюлю. Школьник не полюбит физику с первого укуса, как торт «Наполеон» — это вообще не так работает.

Вторая ошибка — предположение, будто в видеоиграх, в которые школьник играет добровольно, нет никакой мотивации или подкупа, и что школьник испытывает неослабевающий интерес к любым человечкам, которых он может двигать по экрану монитора.

Третья ошибка — мнение, что удовольствие от учёбы порождает инфантилов, которые не привыкли страдать, и потому плохо приспособлены ко взрослой жизни, где многое приходится делать через силу, заставляя себя.

На самом деле, создание интереса — задача сугубо техническая, причём хорошо изученная и при грамотном подходе успешно решаемая почти в 100% случаев (Ближайший аналог — организация горячего питания и отапливаемых туалетов с горячей водой в умывальниках). Тот факт, что большинство современных школьников учится нехотя, из-под палки, должен скорее удивлять, чем огорчать.

Корень проблемы тут в том, что государство снисходительно, даже с пониманием смотрит на плохую организацию учебного процесса. У создателей упомянутых в комментариях видеоигр такой привилегии нет: их авторам нужно или вызвать у игрока интерес к игре, или потерпеть финансовый провал. Поэтому авторы видеоигр или крепко думают, как бы им заинтересовать публику, или даже нанимают хороших психологов, после чего внимательно слушают их советы. При этом мотивация в видеоиграх даже близко не сводится к «будем показывать игроку одну весёлую картинку за другой». Чтобы игра по-настоящему затянула, в ней должны быть разные механики, разные виды активности, при этом игра должна обычно включать и сложные, и даже скучные участки — в противном случае игрок не получит достаточного удовольствия от своих маленьких побед.

Вопреки распространённому заблуждению, реальная жизнь значительно ближе к видеоиграм, чем к школьной рутине. К примеру, значительная часть работы бухгалтера заключается в поиске ошибок — ему приходится пролистывать документы, считать суммы, думать, терпеливо искать источник искажений «на кончике пера». Иногда расследование занимает несколько часов или даже несколько дней. Казалось бы, школьник, которого не били линейкой и не заставляли плакать над учебником, на такое напряжение сил не способен… Однако «небитые» школьники, привыкшие учиться за награду или ради удовольствия, охотно закапываются в цифры, так как знают, что их усилия будут в итоге вознаграждены — как зарплатой, так и острым чувством удовлетворения от выполненного квеста. И наоборот — школьники, которых 11 лет хлопали линейкой по пальцам, на сколько-нибудь сложных задачах отключают мозг и поднимают лапки вверх. Стоять на конвейере и фасовать мыло в коробки они могут — особенно если оплата приходит им на карту немедленно после окончания смены. А вот напрягаться, делая что-то сложное, интеллектуальное и высокооплачиваемое — как правило, уже нет.

Проще говоря, система образования учит школьников уклоняться от ударов палкой или терпеть их, тогда как во взрослой жизни им понадобится навык напрягаться ради зарплаты. Это два принципиально разных навыка.

Напомню, суть предложенной мной жетонной системы в том, что школьники получают жетоны в награду за успешную учёбу. В комментариях некоторые указывали, что школьники постарше не захотят зарабатывать жетоны ради лакомств в буфете и прочих наград. Лично я уверен в обратном. На мой взгляд, если школьник не хочет напрягаться ради наград, которые предлагает школа за жетоны, это значит, что руководство школы не сочло нужным напрячься, чтобы создать достаточно завлекательный ассортимент призов (на всякий случай: призы, разумеется, не должны быть дорогими, так как лобовая попытка подкупа бесполезна и даже вредна).

Теперь две интересные идеи от читателей. Читатель Владислав предлагает создать ещё один важный канал для траты жетонов. Цитирую:

1. Мы вводим плату в жетонах, которую каждый школьник должен сдавать школе еженедельно. Это прямой аналог оплаты за жилплощадь, еду и пр. у взрослых. Еженедельно, так как предполагаем, что школьник не может ещё планировать на целый месяц.

Основное, что мы этим достигаем — не нужно делать слишком много пряников, которые приедаются (в комментариях об этом было). Большая часть жетонов должна уходить на оплату — а излишки как раз можно интересными способами конвертировать в пряники.

2. Примерные варианты:

В геймификации обычным приёмом считается просчитывать “за сколько игрок заработает на X”. Предположим, механика выстроена так, чтобы 1 жетон можно было получить за освоение материала аналогичное тому, которое получается, если ученик глубоко мотивированно занимается 45 минут (1 урок). За простое отсиживание урока, естественно, давать жетон не должно — он дается только за освоение материала, которое проверяется, например, тестом; идея “можно получить за 45 минут глубокого обучения” должна быть исключительно оценочной.

Есть два уровня сборов с учеников:

— 10 жетонов в неделю — минимум (соответствует 2 урока в день, 5 дней). Это уровень троечника. Он обязан посещать 1 обязательный день для всех + 1 специальный день слушать лекции для троечников. То есть наказание, высиживание обязательных лекций вместо мотивации. Школьники, посещающие обязательное мероприятие для троечников, должны иметь статус ниже — можно, например, условно требовать носить красную повязку на рукаве (кнут, кнут, да, есть такое).

— Если школьник получает меньше 10 жетонов в неделю, это повод для разговора с родителями (то есть это уровень двоечника).

— 15-17 жетонов в неделю — норма (соответствует 3 урокам в день, 5 дней). Эти школьники обязаны посещать 1 обязательный день для всех, и всё, никаких дополнительных требований. Всё, что выше, они могут тратить на бонусы (пряники) или копить на следующие разы — что опять же порождает разнообразные стратегии (можно максимизировать свободное время а-ля Т.П.Р.У., если ничто не привлекает, можно копить и тратить на интересные плюшки, но потом придется еще работать — всё как в жизни).

Тоже хорошая аналогия — стандартный, не ленящийся работник обычно получает в 1,5-1,7 раза больше, чем ленящийся.

(Да, два раза получать жетон за пройденный материал нельзя, ты должен брать более сложный материал).

Добавлю от себя, что социализация через принудительный сбор класса в одном помещении представляется мне не очень эффективной и не очень полезной — даже иногда вредной. Как мы помним из школьных лет, основная социализация идёт вне учебного процесса — на переменах или после уроков.

Есть, однако, решение и тут. Отличную идею по социализации предложил Владимир: добавить механику кланов, по типу факультетов в Хогвартсе.

Выглядеть это может примерно так:

1. Чтобы создать клан, нужно 5+ учеников разных возрастов, среди которых должны обязательно быть:

— фельдфебель (глава клана),

— казначей (распределяет жетоны),

— ментор (отвечает за обучение внутри клана),

— и дипломат (лицо для внешних отношений).

Ученики подают официальное заявление, вносят 1000 жетонов (не возвращаются при роспуске клана), утверждают у завуча цвета клановых повязок, герб и устав.

2. Клан может арендовать у школы помещение для штаба при условии, что у школы есть ещё свободные помещения, незанятые другими кланами. Цена аренды — фиксированная сумма жетонов, довольно большая, плюс 5% от казны клана на конец месяца. Над помещением можно повесить свой герб. Помещение нельзя арендовать, если в клане меньше 12 учеников.

3. Кланы еженедельно получают жетоны за каждого «хорошиста» и «отличника» в своём составе, но теряют жетоны за каждого «двоечника».

4. Жетоны также можно заработать за участие в командных соревнованиях, за участие в олимпиадах и за выполнение особых проектов (в число которых входит помощь школе в хозяйственных делах). Школьник, у которого много жетонов на его личном счёте, может пересыпать их в казну. Также жетоны начисляются за успешное окончание школы членами клана и за высокие баллы, полученные старшеклассниками на ЕГЭ.

5. Внутри кланов действует система менторства: продвинутые школьники учат своих младших товарищей.

6. Выйти из клана школьник может в любой момент, но вступить в новый — не чаще, чем раз в полгода, и не быстрее, чем через месяц после выхода из старого клана.

7. Процедуры исключения из клана, выбора лидера и так далее прописываются в уставе: это может быть как демократическое голосование, так и единоличная власть диктатора, например.

8. Некоторые кланы дружат, но по большей части кланы соперничают и враждуют между собой.

Как видите, система кланов автоматически создаёт социализацию, приближенную к реальной, плюс поощряет учёбу. Кланам нужны жетоны, поэтому школьники, способные генерировать много жетонов или умеющие хорошо учить других, очень ценятся. И наоборот — ленивые двоечники, принципиально не желающие делать ничего полезного, будут испытывать проблемы с присоединением к кланам, так как никакой клан не захочет терять из-за их проступков драгоценные очки.