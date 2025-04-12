Крошечным вездеходом EarthRover можно управлять через 4G из любой точки Земли

Сингапурский стартап FrodoBots представил линейку компактных роверов под названием EarthRover. Они используют примерно ту же систему связи для управления, что и действующие марсоходы.

Главная особенность этих машин – они могут управляться на очень большом расстоянии, в пределах всей нашей планеты, при помощи любого подходящего устройства с SIM-картой и поддержкой 4G. Все роверы оснащены фронтальными камерами для обзора местности. Также они обладают повышенной (для своих размеров) проходимостью.

Флагманская модель Zero весит 4,5 кг и может перемещаться со скоростью 3,4 км/ч. Она работает до 5 часов на одном заряде батарей. Эта модель оснащена также задней камерой, микрофоном и динамиками. Ее цена в рознице составит $399.

Средняя модель Mini+ весит 1,3 кг, а заряда батарей ей хватает лишь на 4 часа работы. К тому же камеры здесь расположены низко и не подходят для обзора местности. Стоимость $299. Третья модель называется Mini и является упрощенным аналогом Mini+, с которой сняли все лишнее. Ценник – $249.

Источник — FrodoBots