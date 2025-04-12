 

Крошечным вездеходом EarthRover можно управлять через 4G из любой точки Земли

12.04.2025, 11:05, Разное
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Сингапурский стартап FrodoBots представил линейку компактных роверов под названием EarthRover. Они используют примерно ту же систему связи для управления, что и действующие марсоходы.

Главная особенность этих машин – они могут управляться на очень большом расстоянии, в пределах всей нашей планеты, при помощи любого подходящего устройства с SIM-картой и поддержкой 4G. Все роверы оснащены фронтальными камерами для обзора местности. Также они обладают повышенной (для своих размеров) проходимостью.

Флагманская модель Zero весит 4,5 кг и может перемещаться со скоростью 3,4 км/ч. Она работает до 5 часов на одном заряде батарей. Эта модель оснащена также задней камерой, микрофоном и динамиками. Ее цена в рознице составит $399.

Средняя модель Mini+ весит 1,3 кг, а заряда батарей ей хватает лишь на 4 часа работы. К тому же камеры здесь расположены низко и не подходят для обзора местности. Стоимость $299. Третья модель называется Mini и является упрощенным аналогом Mini+, с которой сняли все лишнее. Ценник – $249.

Источник &#8212 FrodoBots


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