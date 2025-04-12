 

В День космонавтики в Вологде алкоголь будут продавать в течение всего дня

12.04.2025, 9:33, Разное
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на один день снял ограничения на продажу алкоголя в столице региона. Это сделано для того, чтобы вологжане смогли отметить 64-ю годовщину первого полёта человека в космос.

12 апреля купить спиртное в магазинах Вологды можно будет с 8 до 23 часов – максимального времени, установленного федеральным законодательством. В обычные же дни действуют региональные ограничения и продавать алкоголь можно только с полудня до двух часов дня. Власти мотивируют такую строгость тем, что 72 процента смертей в области связаны с употреблением алкоголя, но в День космонавтики людям «можно расслабиться».

– Каждый из нас в детстве мечтал полететь в космос. Но лишь один сын вологодчины – Павел Беляев – смог испытать невесомость в действительности. Остальным для этого приходится немного выпить. Мы решили дать землякам испытать невесомость в день полёта Юрия Алексеевича Гагарина, который и сам не чурался рюмочки! – сказал журналистам вологодский губернатор.

Горожане в основном рады праздничному подарку губернатора, однако ожидают и проблем. Так, вологодские таксисты уже заявили, что 12 апреля возьмут выходной – они полагают, что спрос на услуги доставки спиртного на дом в этот день упадёт, а без доходов от бутлегерства работа в такси уже месяц как потеряла экономический смысл.

Власти уточняют, что ограничения приостанавливаются только в городе Вологда, а в области они сохраняются в полном объёме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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