 

В связи с угрозами в адрес Трампа задержан мусульманин из Джорджии

12.04.2025, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

11 апреля агенты ФБР задержали 25-летнего Алиакбара Мохаммеда Амина, проживающего в городе Лилберн (штат Джорджия), в связи с его угрозами в адрес президента США Дональда Трампа, директора Национальной разведки Тулси Габбард и Белого дома, передает Fox 5.

Подробности о характере угроз, обвинениях в адрес Амина и его текущем статусе задержания не разглашаются, расследование продолжается.

Судя по имени, задержан представитель мусульманской общины США.

Представитель ФБР сообщил, что 14 апреля будет раскрыта дополнительная информация об аресте.

Ранее министерство юстиции США уведомило о задержании сотрудниками ФБР в городе Батлер (штат Пенсильвания) 32-летнего Шона Монпера, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа и других американских чиновников.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Во время выполнения боевого задания погиб украинский пилот

12.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1144-й день войны

12.04 / Кремль больше не будет сообщать о “подарках” Путина Трампу – “Это личное”

12.04 / В Нью-Йорке ищут мужчину, совершившего сексуальные действия с телом бездомного в метро

12.04 / Польша открыла новые казармы сил США на фоне планов Пентагона вывести из Восточной Европы 10000 солдат

12.04 / Британский суд вынес приговор “помощнику Путина”, виновному в нарушении санкций против России

12.04 / Суд в Луизиане поддержал решение о депортации из США пропалестинского активиста

12.04 / Задержан житель Батлера, угрожавший убить Трампа и Маска

11.04 / Минюст России объявил “иноагентом” бывшего главу МИД Андрея Козырева

11.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1143-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика