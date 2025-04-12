Задержан житель Батлера, угрожавший убить Трампа и Маска

Министерство юстиции США уведомило о задержании сотрудниками ФБР в городе Батлер (штат Пенсильвания) 32-летнего Шона Монпера, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа и других американских чиновников.

В сообщении сказано, что с 15 января по 5 апреля Монпер публиковал на YouTube угрозы в адрес Дональда Трампа, куратора ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска, сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США и “всех назначенных Трампом глав ведомств”.

В ходе расследования, проведенного ФБР, было установлено, что вскоре после инаугурации Трампа, которая состоялась 20 января, Шон Монпер приобрел огнестрельное оружие. В марте в одном из своих комментариев на YouTube он заявлял о намерении устроить массовую стрельбу.

9 апреля Шон Монпер был задержан. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам.

13 июля 2024 года в Батлере, где проживает Монпер, во время предвыборного митинга было совершено покушение на Дональда Трампа. В него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс, который был убит снайпером. В результате обстрела был убит 50-летний Кори Комператор – сторонник Республиканской партии, волонтер пожарной службы, который пришел в субботу на встречу с Трампом, чтобы поддержать его вместе с другими. Рядом с Кори стояла его дочь. Когда раздались выстрелы, он прикрыл ее своим телом. Тяжелые ранения получили двое жителей штата Пенсильвания – 57-летний Дэвид Датч из Нью-Кенсингтона и 74-летний Джеймс Копенхейвер из Мун-Тауншипа.