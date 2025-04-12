Рупор кремлевской пропаганды: Бывшиего губернатора Севастополя посадили в Великобритании

Как иронично.

Бывшему губернатору Севастополю дали 3 года и 4 месяца в Британии, куда он переехал с Кипра после начала СВО. Овсянников стал гражданином Британии (то есть присягнул британской короне). Посадили "за нарушение режима антироссийских санкций", так как Овсянников пытался вывести деньги с Кипра в Британию, где его счета были заморожены, а он сам арестован. Папа и братья Овсянникова по счастливому стечению обстоятельств – также граждане Британии.

PS. В Севастополе он остался памятен политической войной с Алексеем Чалым, которая в конечном итоге закончилась его отъездом из Севастополя, ну а остальную страну Овсянников порадовал пьяным дебошем в аэропорту Ижевска, когда он находился в должности зам.министра минпромторга. Ну а Кипр и Британия это финал политической карьеры. На редкость бестолковый персонаж оказался.

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Источник: Colonel Cassad

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