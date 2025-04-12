Мнение: Вспомним преданья старины глубокой

…И о Рогозине

Много комментариев в связи с уходом Рогозина с поста председателя партии «Родина». Некоторые называют эту отставку «сильным ходом Кремля», другие вообще договариваются до того, что называют Рогозина «сильным харизматическим лидером», уход которого, соответственно, сильно ослабит партию.

На мой взгляд, все обстоит прямо противоположным образом. Дело в том несомненном обстоятельстве, что никакой харизмы у Рогозина нет и отродясь не бывало. Я бы даже назвал его откровенно «антихаризматичным» персонажем. Грешным делом, я полагал, что именно этим он Кремлю и ценен… Выходит, ошибся. Переоценил Кремль.

История возвышения и падения Рогозина последних 2 с половиной лет весьма поучительна. Совершенно неверно втискивать ее в привычные рамки – «харизматичный лидер лепит из дерьма и выводит к вершинам доселе никому неизвестную партию». «Родина» – это вам не «Яблоко» и не ЛДПР. Пожалуй, это первый после КПРФ пример создания «с нуля» настоящей идеологической партии – то есть партии, построенной на определенных и ясных идеях, а не на харизме лидера.

Каковы идеи ЛДПР или «яблочников»? А черт их знает, всякий раз разные и всегда не особо внятные. Обе партии, по сути, сделаны под глубоко инфантильное сознание части электората: мол, есть Сильный Лидер, «папа» – он знает, как надо, «чтоб было всё хорошо»… Или, на худой конец, «он покажет ЭТИМ, какие ОНИ сволочи». Вот и все, остальное «не нашего ума дело».

«Родина» же насквозь ПОНЯТНА: это партия социального реванша под националистическим соусом. Четкий антиолигархический пафос под радение о русском народе. Это код, который чуткое ухо сторонников и сочувствующих различает под любой словесной шелухой.

Таким образом, в лице Рогозина мы имели весьма необычную для российской политики ситуацию: не лидер сделал партию, а наоборот – партия из малоизвестного депутата и не слишком до поры удачливого карьериста сделала лидера. Однако вся известность и популярность Рогозина – это, на поверку, популярность «Родины», точнее, идей, которые за ней стоят. Назовем вещи прямо – идей ПЕРЕДЕЛА. Без них Рогозин превращается в то, кем он был ДО «Родины»…

Вспомним: ведь Дмитрий Олегович «тусуется» в политике аж с начала 90-х годов. По молодости был, вроде бы, близок к радикальным русским националистам, был в руководстве «Конгресса Русских Общин» (так и не сумевшего пройти в Думу) – но всегда в итоге оставался на обочине. Почему? Именно потому, что «нет харизмы». Слишком кругл и скользок, слишком много «комсомольского» в облике.

Как бы нам по-простому определить эту самую «харизматичность»? Проще начать с определения ее отсутствия: ее нет, если при взгляде на человека вы чувствуете, что при соответствующем давлении он уйдет с ЛЮБОЙ занимаемой позиции: откатится, станет «лавировать» и т.п. Именно с любой: вопрос только в силе давления. Другими словами, этой самой «харизмы» нет у подавляющего большинства людей – возможно, именно поэтому она так ценится.

Рогозин – и это сразу видно по его круглому толстощекому лицу с хитрыми веселыми глазками – во всем сразу отмечает «цену вопроса». Он, что называется, «договороспособен», у него хорошо подвешен язык – в общем, классический Политик в обычном понимании слова. Этим он отличается, скажем, от Явлинского, чья «недоговороспособность» стала чуть ли не его визитной карточкой; уже лет 15 она бесит всех, кто так или иначе вынужден иметь с ним дело; однако, объективно говоря, это ведь и есть важная часть его харизмы!

«На том стою и не могу иначе», «Гвардия умирает, но не сдается», «лопни, но держи фасон» – вот фразы из репертуара харизматиков. Действительно ли харизматики так тверды и непреклонны, как кажутся – или они «на самом деле» такие же хитрые и увертливые бестии, как мы сами? Вопрос абстрактный и вообще-то праздный: ведь вывод о наличии у человека «харизмы» мы делаем вовсе не на основании каких-то логических умозаключений, а ДО них. Переходя на язык Бёрна, скажем, что харизму в политике «видит» (или «не видит») Ребенок, а не рациональный Взрослый. С одной стороны, как раз эта «внелогичность» делает заключения о «харизматичности/нехаризматичности», объективно говоря, сомнительными; с другой стороны, известно, что наш внутренний Ребенок (на традиционном «неберновском» языке это еще зовется интуицией) крайне редко ошибается…

Все свои замечательные, с точки зрения Кремля, качества Рогозин и проявил в истории с «Родиной»: сказали возглавить – возглавил, сказали уйти – ушел. Сказали начать голодовку – начал, сказали «хватит» – перестал голодать… И т.д.

Вопрос в другом: зачем же понадобилось его убирать? Ведь очевидно, что это – игра с огнем. Для действующей власти относительно неопасны и харизматики во главе партий-«пустышек», и идеологические партии, возглавляемые послушными («договороспособными») Политиками. Рогозин во главе «Родины» был типичной «заглушкой»: партия поднимала его популярность, но сам он по определению ничего не мог дать партии. И такая «заглушка» может стоять на потенциально весьма опасной «идеологической» партии десятилетиями: самый яркий пример – это, конечно же, Зюганов…

Однако, если во главе идеологической партии встанет политик-«харизматик» – это может быть «рок, который меняет мир». Таран, справиться с которым непросто даже царской охранке, КПСС, КГБ и «полным контролем над телеэфиром». Собственно, таким тараном и стал на рубеже 90-х Ельцин, объединивший рыхлых, но идеологически также вполне оформленных и, главное, ПОНЯТНЫХ «демократов» той поры.

«Родина», потерявшая Рогозина, собственно, ничего не потеряла. Идее «антиолигархического реванша» под лозунгом «Русских людей обижают!», вообще говоря, совершенно все равно, возглавляет Рогозин «Родину» или же самолично убирает на улице арбузные корки. А вот вакансия «во главе» партии «РЛО» освободилась: некая совсем уж серая личность, которая сейчас ее будто бы занимает, конечно же, ничего не значит: объективно говоря, на сегодня ВАКАНСИЯ ПУСТА.

Хорошо, если ее освободили под такую же, как и Рогозин, «повернутую на себя» Нарочницкую. Хорошо, что отодвинули от руководства человека с лицом фанатика – Глазьева.

Однако пока – ворота открыты. Кто в них войдет? (2006)

Написал ровно 19 лет назад. Тогда уже был Рогозин! Правда, и Навальный, и Немцов, и Гайдар, и Лужков…