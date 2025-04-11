Мнение: Время лицемерия толпы

Только что прочитал у хорошего автора в посте на фейсбуке его размышления о сказках Вениамина Каверина, которые, к его удивлению, сейчас почти не читают. Я и стал читать как раз потому, что я-то как раз «немухинские рассказы» Каверина с детства очень люблю и тоже удивляюсь, почему они куда-то пропали, как будто провалились в какой-то омут забвения. Так вот автор бьется над тем же вопросом и в качестве объяснения предлагает версию, что дело в каком-то «моральном развитии» современных читателей. Якобы в прежние времена, у прежних сказочников в произведениях было слишком много всякого насилия и смертей, а сейчас население другое, суперчувствительное, оно такого не приемлет. Сразу же начинает голосить и протестовать!

Вот цитата: «Сказка была написана Кавериным еще до войны, в 1938 году, и навсегда пропиталась реалиями того сурового и безжалостного времени. Поэтому у некоторых современных мам истерику вызывает первая же фраза: «У Кощея Бессмертного умерла дочка. Ну что ж! Умерла так умерла!» Про истерику яжематерей я практически не утрирую».

И вот это место меня сильно зацепило. Вон оно что, оказывается! Вот почему «пропали» чудесные сказки Каверина – народ, вишь ли, стал такой тонкий и нежный, чувствительный донельзя, слово «смерть» прочесть не может – заливает слезами стол! Да неужели?

На деле ведь в стране все ровно наоборот, на мой безыскусный взгляд; если население и изменилось, то скорее в обратную сторону: оно полностью заскорузло и задубело, большей части вообще уже наплевать и на насилие, и на смерти, и на описания зверств. Нынешних в этом плане и не сравнить с теми, кто жил еще лет 50 назад. Если что и выросло – то разве что степень лицемерия и демагогии.

Вообще, даже удивительно: как вообще можно лить крокодиловы слезы по поводу какой-то «кощеевой дочки», когда в телевизоре нон-стоп 24 часа в сутки показывают, как всё горит и люди умирают во всех подробностях, на виду самые страшные раны, искалеченные тела и всё прочее, ставшее обыденностью и как бы даже нормой жизни (или правильнее – нормой смерти)?

Параллельно по радио мне рассказали, как сейчас доблестные «органы» шерстят книжные магазины, изымая в них десятками книги с продажи «на экспертизу», проверяя – не нарушают ли книги «нравственность»? Нет ли в книгах превышения норм насилия? Употребления наркотиков? В КНИГАХ, Холмс!

Совершенно не понимаю, как в нынешней России вообще можно всерьез блюсти «нормы» и «нравственность» в книгах – если вся окружающая жизнь попирает любую нравственность и любые нормы просто в открытую, абсолютно официально, даже напоказ? Причем кровь, грязь и жестокость идут напрямую, без каких-либо (даже лицемерных) попыток осуждения? Как это совместимо? Да, типа, мы сейчас взорвем целый город – но с невероятным возмущением запретим книгу, в которой герой ищет себе – о ужас! – наркотик! Как так можно-с!

Немухинские сказки Каверина – очень хорошая вещь. И очень интересно читать, я помню. В 15 лет я их обожал. Почему их не переиздают?