Рупор кремлевской пропаганды: Иностранный агент Козырев

Бывший министр иностранных дел РФ Козырев официально признан иностранным агентом.

Из вдохновляющих цитат бывшего первого министра иностранных дел "свободной России".

1. Изменение режима в России неизбежно, а, может, и неминуемо. Российский народ поднимется с колен. Но путь к устойчивой демократии и стабильной экономике будет сложным. Запад должен быть готов помочь.

2. НАТО – это гарантия. Это благословение, что у западных границ России стоят силы НАТО».

3. Единственный для Запада способ – действовать с позиции силы, дать Украине оружие и зеленый свет его использовать.

Собственно, он и на этом посту был фактически иностранным агентом, сдавая оптом и в розницу национальные интересы России, став одним из символов предательства 90х годов, последствия которого мы до сих пор расхлебываем.

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Источник: Colonel Cassad

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