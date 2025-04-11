 

Рупор кремлевской пропаганды: Иностранный агент Козырев

11.04.2025, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший министр иностранных дел РФ Козырев официально признан иностранным агентом.

Из вдохновляющих цитат бывшего первого министра иностранных дел "свободной России".

1. Изменение режима в России неизбежно, а, может, и неминуемо. Российский народ поднимется с колен. Но путь к устойчивой демократии и стабильной экономике будет сложным. Запад должен быть готов помочь.

2. НАТО – это гарантия. Это благословение, что у западных границ России стоят силы НАТО».

3. Единственный для Запада способ – действовать с позиции силы, дать Украине оружие и зеленый свет его использовать.

Собственно, он и на этом посту был фактически иностранным агентом, сдавая оптом и в розницу национальные интересы России, став одним из символов предательства 90х годов, последствия которого мы до сих пор расхлебываем.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Мнение: Вспомним преданья старины глубокой

12.04 / Мнение «аналитика»: О новой жизни певца Шамана с интернетчицей Мизулиной… Стыдоба?

11.04 / Мнение: Обманутые Трампом

11.04 / Протестирована первая российская система оптической навигации для операций на позвоночнике

11.04 / Мнение: Время лицемерия толпы

11.04 / Пермяки превратили буровой раствор внутри нефтяной скважины в канал передачи данных

11.04 / Мнение: Царское лечение зубов, сирийский гинеколог из Воронежа и «пожар во время наводнения»

11.04 / Воспитанники детских садов будут еженедельно отчитываться «о положении в семье» для развития речи

11.04 / Европейцы стали реже умирать от холода

11.04 / Мнение: Принудительное распределение при Сталине, голодная жизнь студентов и отсев из вузов в 1930-е

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика