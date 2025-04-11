Мнение: Царское лечение зубов, сирийский гинеколог из Воронежа и «пожар во время наводнения»

1. Известный стоматолог Эмиль Агаджанян рассказывает, что в Российской Империи стоматология была значительно доступнее современной. К примеру, поставить металлокерамическую коронку можно было за полтора рубля (ссылка). Для сравнения, месячная зарплата строительного рабочего — плотника, маляра, штукатура, каменщика — составляла тогда примерно 40-50 рублей.

В ходе ленинской разрухи технологии развитой цивилизации были утеряны: советская стоматология на две головы уступала дореволюционной (ссылка, ссылка, ссылка, ссылка, ссылка). Только один из многочисленных примеров отставания: до революции уже применяли все виды анестезии, в том числе и эффективный новокаин. В СССР зубы лечили преимущественно без наркоза.

Некоторые советские стоматологи (не все!) были вдобавок к этому ещё и клиническими садистами. Лично я после распада СССР не мог решиться на поход к зубному 10 лет, при этом я знаю людей, которые оттаивали от нанесённой пытками психологической травмы гораздо дольше — по 20-30 лет.

Почему советская стоматология была карательной — вопрос дискуссионный. Допустим, более современные вещества для анестезии пришлось бы покупать на Западе, на это валюты было жалко. Однако тот же Новокаин синтезировать советские химики могли бы при желании в любых количествах.

Эмиль Агаджанян выдвигает предположение: возможно, всё дело в организации лечения. На одного пациента советскому стоматологу выделяли 15 минут, при этом между «бесплатными» пациентами нужно было успеть принять ещё и своих, которые приходили с деньгами или коньяком. Анестезию при этом делали тогда не сами стоматологи, а хирурги, которые сидели в отдельном кабинете, и к которым была отдельная очередь. Посылать каждого пациента к хирургу — начисто ломать свой график, срывать план. Проще предложить больному потерпеть, засовестив его как-нибудь, и засверлиться в зуб наживую, потерпев несколько минут стоны и крики непоседливого пациента.

2. Врач-офтальмолог Башар Асад недавно переехал из Сирии в Россию. Однако количество врачей в наших странах не изменилось, вместо него из России в Сирию уехал гинеколог Махер Хусейн аль-Шараа, младший брат нынешнего президента Сирии (ссылка).

Раньше Махер Хусейн работал в Дорожной клинической больнице в Воронеже и управлял женской консультацией в поликлинике РЖД. Пациентки его по большей части хвалят, отмечают дотошный и обстоятельный подход (ссылка 2).

3. В Школе Капитализма я указываю на сбывшиеся прогнозы относительно США и разбираю три фактора, которые, вероятно, кардинально изменят нашу жизнь в ближайшие 10-20 лет. Цитирую из середины статьи (ссылка):



…Теперь, когда мы обсудили сбывшиеся уже пророчества, самое время осознать, что некоторым большим событиям, которые широкая публика привыкла считать невозможными, ещё только предстоит произойти. К примеру, сейчас у нас на столе лежат три карты, которые почти наверняка будут разыграны в обозримом будущем — может быть, в ближайшие год-два, а может быть, только через 10-20 лет.



А. Рано или поздно Спецоперация завершится победой России. Для рынков это будет означать возвращение рабочих рук и рост стоимости активов (акций и недвижимости), из которых уйдёт скидка за риск.



Б. Рано или поздно роботизация станет массовой. В минимальном (щадящем) сценарии главным последствием роботизации станет массовое уничтожение рабочих мест, при этом новые рабочие места на этот раз будут созданы вряд ли, так как ниш, в которых кожаный работник лучше железного, остаётся всё меньше. Для рынков это будет означать, опять-таки, доступную рабочую силу, а также уход массового покупателя в зону самых дешёвых товаров и услуг.



В. Рождаемость продолжает снижаться, причём не только в России, но и повсеместно. Вакцину от демографической чумы ещё не разработали, и я не уверен, что её в принципе изобретут. Следовательно, мы можем ожидать для начала сокращение числа работников и увеличение числа пенсионеров, а далее — множество осложнений, от бесконтрольного притока мигрантов до снижения размеров пенсий.



Если вы думаете, что пункты два и три, роботизация и вымирание, нейтрализуют друг друга, так как роботы устранят нехватку стареющих рабочих рук, то у меня плохие новости. Происходящее напоминает пожар в борделе во время наводнения: несколько наивно предполагать, будто работникам с посетителями не о чем беспокоиться, так как две бушующие стихии как-нибудь сами разберутся друг другом…