Европейцы стали реже умирать от холода

Проанализировав данные об изменении климата и уровнях смертности в 35 европейских странах с населением 543 миллиона человек с начала нулевых до 2020 года, исследователи из Института здоровья в Барселоне (Испания) и Национального вычислительного центра (Испания) обнаружили: риск смерти из-за низких температур ежегодно снижался на два процента. Казалось бы, совсем незначительно, однако это сотни тысяч жизней в год. Риск смерти от жары в Европе тоже снизился, но всего на один процент. Свои выводы ученые представили в публикации для журнала The Lancet Planetary Health.

Исследователи из Испании, сравнив эти показатели в 823 европейских регионах, обнаружили интересную особенность. В странах с более высокой среднегодовой температурой (например, в Юго-Восточной Европе) было больше и очень холодных, и слишком жарких дней, что увеличило смертность. Это может быть связано как с социально-экономическими факторами — худшими жилищными условиями и недостаточно высоким уровнем здравоохранения, — так и с плохой адаптацией людей к изменениям климата.

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В среднем же в Европе каждый год число экстремально опасных для здоровья холодных дней снижалось на 2,07 дня. Напротив, количество жарких увеличилось на 0,28 дня в год.

Повышение температуры в Европе последние десятилетия происходит быстрее, чем на любом другом континенте. В начале 1980-х годов средняя температура на европейской территории была лишь немного теплее, чем 100 лет назад. По данным программы непрерывных наблюдений за состоянием Земли «Коперник», за последние 40 с лишним лет она возросла и сегодня на 1 °C больше на земном шаре в целом.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что за 20 лет уровень смертности из-за аномальной жары в Европе вырос на 30 процентов. Так, в 2003, 2010 и 2022 годах, когда летняя температура достигала необычно высоких значений, умерли от 55 тысяч до 72 тысяч человек.

По словам генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Селесты Сауло, климатический кризис — самая серьезная проблема нынешнего поколения. «Цена действий по борьбе с изменением климата может показаться высокой, но цена бездействия намного выше», — подчеркнула она.

В Калифорнийском управлении по оценке опасности окружающей среды для здоровья (США) изучили работу службы неотложной помощи, куда за четыре года обратились 1,2 миллиона человек, и оценили: повышение температуры воздуха всего на 5 °С многократно увеличивает число тревожных звонков по поводу ишемической болезни сердца, аритмии и инсульта, диабета, обезвоживания, тепловых ударов и острой почечной недостаточности.

В среднем смертность из-за потепления упала на 0,3% по миру за первые два десятка лет этого века, что снизило число умирающих ежегодно людей примерно на 150 тысяч в год, подсчитала другая международная группа ученых.