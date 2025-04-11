Мнение: Принудительное распределение при Сталине, голодная жизнь студентов и отсев из вузов в 1930-е

1. Никита Хрущёв отменил платное образование в 1956 году. Ранее, при Сталине, образование было частично платным. Известная байка про «закон о кухаркиных детях», который на самом деле был всего лишь проходным циркуляром, и значение которого было безбожно раздуто социалистическими агитаторами, воплотилась в жизнь в ленинско-сталинском СССР — некоторым сословиям, особенно колхозникам и так называемым «лишенцам», доступ к образованию был затруднён.

В комментариях на днях читатель рассказывал, как его отца не выпустили на учёбу из колхоза, так как председатель решил, что строитель будет колхозу полезнее, чем инженер. Я, к сожалению, не догадался заскринить, однако аналогичную историю вы можете увидеть в советском фильме «Председатель»: там крепкий хозяйственник не выпускает на учёбу юношу и девушку, по-отечески объясняя им, что для вуза они туповаты, так как их призвание — коровам хвосты крутить.



Плата за обучение была довольно высока для бедных или многодетных семей, однако деньги были только частью проблемы. Более серьёзной бедой было распределение — выпускников вузов отправляли на принудительные работы в другие регионы, где они должны были провести три года, прежде чем получали право вернуться домой. Цитирую из журнала «Физкультура и спорт» от 10 апреля 1931 года (ссылка)



…мы имеем 24 учебных заведения, из них 4 института… мы занялись Московским институтом и нашли там безотрадную картину. Такой расхлябанности, такого отсутствия всякой работы, пожалуй, не найти ни в одном учебном заведении… из последнего выпуска Московского института 25—30 человек никуда не хотят ехать, а желают обязательно оставаться в Москве. Мы решили передать дело прокурору и устроить показательный суд…

Так, для сравнения. За три года работы в тяжёлых условиях вдали от дома, в негостеприимных местах, можно сейчас отложить в накопления как минимум 2-3 млн рублей.

2. К рассказам неокоммунистов о том, что голода в 1932-1933 годах не было, или он был якобы незначительным и совсем не чувствовался в городах. Дзен-канал «История СССР в документах» пишет про питание студентов в 1932 году (ссылка):



Сводка материалов СПО ОГПУ о нездоровых настроениях учащейся молодежи в связи с недостатками материально-бытового обслуживания.

25 мая 1932 г. Совершенно секретно

<…>

Свердловск. Студенты Горного института в течение всей половины марта вместо завтраков, обедов и ужинов питались исключительно бутербродами, с которыми по 1 стакану чая. С 7 по 12 марта сидели без хлеба. В одном из обедов были обнаружены черви, тряпки и прочий мусор, что вызвало возмущение. Была выделена делегация в профком, которая заявила: «Когда же нас будут кормить по-человечески? Ведь раньше каторжников лучше кормили, чем нас сейчас». Стоимость обедов доведена до 2 руб., т.е. увеличена на 70 % против прежнего.

В столовой Энергетического техникума цены на обед поднялись с 18 до 35 руб. в месяц, а качество обедов ухудшилось. В столовой втуза городка Nº 1 кроме солёной рыбы и пшеничной крупы никаких продуктов в последние три месяца не отпускалось. Обслуживающий персонал одет грязно. Студенты отказываются от пищи. То же самое в столовой Nº 5, только пшеничная крупа заменялась гречневой.

На строительном рабфаке студентов в течение всего 1932 г. кормят гнилой рыбой и затхлой гречневой крупой.

В Архитектурно-строительном техникуме были поданы протухшие обеды, приготовленные несколько дней назад. На заявление студентов зав. техникума ответил: «Что же, по-вашему, раз протух, так выбрасывать что ли? Миритесь с положением, надо же девать куда-либо, ешьте».

Обратите внимание — «при Сталине порядок был», однако ответственные за питание студентов не озаботились даже элементарнейшим — стиркой одежды для обслуживающего персонала и удалением «червей, тряпок и прочего мусора» из баков для приготовления еды.

Интересно, как должны были к подобному относиться студенты тех лет. Напомню, в 1925 году вышел известный и технически прорывной по тем временам фильм «Броненосец „Потёмкин“», в котором моряки поднимают восстание против царской власти из-за того, что их накормили червивым мясом…

Кстати, о бунте на «Потёмкине» и о мясе. Мичману пришлось купить на корабль не самое свежее (но и не гнилое) мясо, так как в Одессе была тогда стачка, из-за чего большая часть магазинов была закрыта, а в оставшихся выбор был невелик. Стачку же в Одессе устроили коммунисты, по своему стандартному протоколу: несознательных рабочих за отказ присоединяться к стачке, запугивали или избивали, а предприятия, владельцы которых продолжали работать, подвергали разграблению. Представителей власти мирные демонстранты забрасывали камнями, также коммунисты стреляли в полицейских из огнестрельного оружия и подрывали их бомбами. И, вишенка на торте: всё это шло на фоне отражения Россией японской агрессии (коммунисты твёрдо заняли сторону японцев с самого начала войны).

3. А вот, оттуда же, про массовое отчисление студентов из столичных вузов в начале 1930-х. Из пяти поступивших студентов оставляли не более чем одного-трёх. Основная причина отсева — подготовка крайне слабая, требующая от студента огромного усердия, а прилагать усердие невозможно, так как надо параллельно ещё и работать, чтобы были деньги на еду (ссылка):

Особо должен быть отмечен факт отсева студенчества из втузов, связанный, главным образом, с неуспеваемостью. Приводим выборочные данные по ряду втузов Москвы и периферии.

Гос[ударственный] электро-машиностроит(ельный) институт им. К. Шабшая. В течение октября-ноября из ин[ститу]та выбыло 350 студентов, главная причина ухода – академическая неуспеваемость, за которой следует резкое ухудшение материального положения вследствие сокращения или лишения стипендии. По со[циальному] положению подавляющее большинство выбывших – социально-близкий элемент.

Моск[овский] ин[ститу]т стали. За 2 месяца ушло 218 человек, причины те же, социальный состав тот же.

Лесотехнологический ин[ститу]т (Москва). Отсеялось 80 % поступивших, главным образом, по вечерним группам.

Ленинградский физико-механический ин[ститу]т. Процент отсева по всем курсам доходит до 40.

Рабфак им. Артема (Москва). Из 390 поступивших в 1932 г. ушли 218.

Ин[ститу]т нар[одного] хоз[яйства] им. Плеханова. В течение двух месяцев ушло из института 203 студента. <…>

Возможно, корень проблемы в бездумных льготах для привилегированного сословия при поступлении в вузы. «Социально-близкий элемент», то есть дети городской и сельской бедноты, в массе своей был малограмотен и, что хуже, к усердной учёбе непривычен. А вот детей нэпманов, священников, офицеров, купцов, дворян и прочих «лишенцев» старались в вузы не брать, хотя именно от них можно было хорошей успеваемости. В образованных семьях дети обычно лучше подготовлены и со значительно большим уважением относятся к учёбе. Также дети из образованных семей к этому моменту уже отлично понимали, что в «пролетарском государстве» они являются людьми третьего сорта, и что диплом вуза — чуть ли не единственный их шанс на нормальную жизнь.

Некоторые полагают даже, что набор в столичные вузы в конце 1920-х – начале 1930-х превратился во многом в профанацию. Поступавшие пользовались возможностью переехать в Москву, получить койку в общежитии, какие-никакие деньги (стипендию) и питание на первое время. Отчислят их или нет, было уже не так важно, где-нибудь потом можно было зацепиться.