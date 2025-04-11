 

Минюст России объявил “иноагентом” бывшего главу МИД Андрея Козырева

11.04.2025, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство юстиции РФ обновило реестр “иностранных агентов”. Ведомство включило в список Андрея Козырева – первого министра иностранных дел РФ (1990 – 1996 годы).

Минюст объяснил решение включить Козырева в список тем, что он распространял “недостоверную информацию” о решениях и политике властей РФ, а также российской армии.

“Выступал против специальной военной операции на Украине. Взаимодействует с иностранными площадками, проживает за пределами РФ”, – заявили в министерстве.

Также в реестр попали публицист Николай Эппле, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитница Анна Каретникова, украинская журналистка Дарья Счастливая, пишет “Медуза”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1143-й день войны

11.04 / Песков подтвердил, что спецпосланник Трампа встретится с Путиным

11.04 / В Греции прошли международные учения ВВС, с участием Израиля

11.04 / Пингвин стал причиной катастрофы вертолета в Южной Африке

11.04 / Кит и Авива Сигал были на борту самолета, попавшего в аварию в Вашингтоне

11.04 / В результате катастрофы вертолета в Нью-Йорке погибли глава филиала Siemens, его жена и дети

10.04 / В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку Гудзон, не менее трех погибших

10.04 / Осужденный за причастность к теракту в 2008 году в Мумбаи бизнесмен экстрадирован в Индию

10.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1142-й день войны

10.04 / Опрос Pew – отношение американцев к Израилю ухудшилось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика