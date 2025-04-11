В Кемеровской области многодетная мать выдавала себя за школьницу, чтобы получить выплату по беременности

Правительство Кузбасса требует 100 тысяч рублей от матери 11 детей, которая, по мнению чиновников, сфальсифицировала документы, чтобы

получить стимулирующую выплату для беременных учениц средней школы.

44-летняя кемеровчанка Гюльчехра Л. сейчас беременна 12-м ребёнком.

Узнав о решении кемеровского губернатора выплачивать школьницам по 100 тысяч за

роды, она решила поправить своё финансовое положение за счёт регионального

бюджета. Первым делом женщина отправилась в ближайшую среднюю школу, чтобы

поступить в десятый класс. Среднего образования она в своё время не получила

из-за первой и второй беременностей.

«Вечерних школ для взрослых сейчас нет, поэтому их зачисляют

в обычные школы на заочное обучение. Поэтому Гюльчехру в школу приняли и выдали

справку об обучении в десятом классе. С этой справкой и обменно-уведомительной

картой беременной она отправилась в отдел соцобеспечения и незаконно получила

огромные по меркам нашего региона деньги – сто тысяч рублей», – заявили в

правительстве Кузбасса.

Если Гюльчехра не вернёт деньги, чиновники намерены с ней судиться. Юристы, впрочем, не видят здесь перспектив.

«Женщину на законных основаниях зачислили в среднюю школу, а значит, она была школьницей. В её беременности тоже сомнений нет – срок 13 недель, плод

развивается нормально. Возрастных же рамок для стимулирующих выплат в

документах не установлено», – комментирует дело представитель адвокатского бюро «Рубинштейн и партнёры» Александр Иванов.

Соцработники Кузбасса сообщают, что им приказано впредь

тщательно проверять возраст будущей матери, и убеждаться, что она точно не

достигла совершеннолетия.

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