В Кемеровской области многодетная мать выдавала себя за школьницу, чтобы получить выплату по беременности
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Правительство Кузбасса требует 100 тысяч рублей от матери 11 детей, которая, по мнению чиновников, сфальсифицировала документы, чтобы
получить стимулирующую выплату для беременных учениц средней школы.
44-летняя кемеровчанка Гюльчехра Л. сейчас беременна 12-м ребёнком.
Узнав о решении кемеровского губернатора выплачивать школьницам по 100 тысяч за
роды, она решила поправить своё финансовое положение за счёт регионального
бюджета. Первым делом женщина отправилась в ближайшую среднюю школу, чтобы
поступить в десятый класс. Среднего образования она в своё время не получила
из-за первой и второй беременностей.
«Вечерних школ для взрослых сейчас нет, поэтому их зачисляют
в обычные школы на заочное обучение. Поэтому Гюльчехру в школу приняли и выдали
справку об обучении в десятом классе. С этой справкой и обменно-уведомительной
картой беременной она отправилась в отдел соцобеспечения и незаконно получила
огромные по меркам нашего региона деньги – сто тысяч рублей», – заявили в
правительстве Кузбасса.
Если Гюльчехра не вернёт деньги, чиновники намерены с ней судиться. Юристы, впрочем, не видят здесь перспектив.
«Женщину на законных основаниях зачислили в среднюю школу, а значит, она была школьницей. В её беременности тоже сомнений нет – срок 13 недель, плод
развивается нормально. Возрастных же рамок для стимулирующих выплат в
документах не установлено», – комментирует дело представитель адвокатского бюро «Рубинштейн и партнёры» Александр Иванов.
Соцработники Кузбасса сообщают, что им приказано впредь
тщательно проверять возраст будущей матери, и убеждаться, что она точно не
достигла совершеннолетия.
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