Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1143-й день войны

Министерство обороны РФ 11 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более восьми месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом “разгроме” украинских сил.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: “С 5 по 11 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск “Север” продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями освобождены населенные пункты Гуево Курской области, Басовка и Журавка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны. На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, четыре танка, 41 боевая бронированная машина и 79 автомобилей. Уничтожены 20 орудий полевой артиллерии и пять складов боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” решительными действиями освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля “MaxxPro” производства США, а также бронеавтомобиль “Dzik” польского производства. Уничтожены 21 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 104 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов. В результате решительных действий подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, двух пехотных, воздушно-десантной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения “Омега”. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3005 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, в том числе пять бронетранспортеров М113, четыре бронеавтомобиля “MaxxPro” и три боевые бронированные машины HMMWV производства США. Уничтожены 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Противник потерял свыше 1060 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая шесть западного производства. Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 41 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 974 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 796 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 471 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 965 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 100000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).