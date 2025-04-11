Препараты для снижения веса уменьшили вероятность болезни Альцгеймера

Ученые из Ирландского национального университета в Голуэе выяснили, что некоторые препараты, которые используют для лечения диабета второго типа и снижения веса (так называемые агонисты рецептора GLP-1) могут уменьшить вероятность развития слабоумия. Они проанализировали 26 рандомизированных клинических исследований в базах данных PubMed и Embase за последние 10 лет. В испытаниях участвовали более 160 000 человек, 57 470 (34,9%) из них — женщины; средний возраст — 64,4 года. Все эксперименты были плацебо-контролируемыми: одни пациенты получали реальные препараты, другие — пустышку.

Результаты, о которых ученые рассказали в журнале JAMA Neurology, оказались обнадеживающими. Снижение риска развития деменции при использовании некоторых препаратов между контрольной группой (93 человека) и пациентами, принимавшими плацебо (119 мужчин и женщин), ученые оценили в 45%. Однако нужно учесть неизбежные ограничения исследования: связь между деменцией и приемом таких препаратов изучают всего несколько лет, надежных данных мало, а на полученные результаты могли повлиять индивидуальные особенности пациентов и различные стратегии лечения.

Падение риска болезни Альцгеймера при использовании агонистов рецептора GLP-1 отметили исследователи из Университета Флориды. К такому же выводу пришли другие ученые, анализируя медицинские базы данных Министерства по делам ветеранов США.

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naked-science.ru

Исследования на животных несколько лет назад показали: агонисты рецептора GLP-1 снижают накопление так называемых бета-амилоидных белков, которые вредны для мозга и считаются основными виновниками болезни Альцгеймера.

Основное действие рецепторов гормонов GLP-1 — стимуляция выработки инсулина, который заставляет клетки поглощать сахар и превращает его в энергию, необходимую для нормального функционирования организма. У больных диабетом работа этих гормонов нарушена. Попутным результатом становится чувство насыщения. Из-за него люди, принимающие препараты вроде «Оземпика» или тирзепатида, перестают хотеть есть и худеют. Поэтому «Оземпик» произвел революцию в индустрии здорового образа жизни и даже вошел в российский шорт-лист «Слова года — 2024».

Отметим: гормон GLP-1 участвует в секреции других гормонов, с помощью которых органы и системы «общаются» друг с другом. Этим, как предполагают ученые, и объясняется его положительное действие на мозг и нервную систему.

Однако гипотеза нуждается в дополнительной проверке. Если она подтвердится, препараты для лечения диабета будут использовать, чтобы помочь множеству других больных. Например, по ряду наблюдений такие препараты снижают тягу к алкоголю и кокаину.

Неожиданное применение лекарств — далеко не первый случай в медицинской практике. Классический пример — виагра, которую изначально разработали для борьбы с сердечными заболеваниями.

Противотуберкулезный препарат ипрониазид в 50-х годах прошлого века стал одним из первых антидепрессантов, сосудорасширяющее средство миноксидил используют для борьбы с облысением, а аспирин не только снимает головную боль — кардиологи давно выписывают его после инсультов или инфарктов. Он разжижает кровь и снижает риск повторных приступов. Совсем недавно ученые выяснили: не очень эффективное лекарство от шизофрении помогает избавиться от тяжелых воспоминаний при ПТСР.