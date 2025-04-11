Для создания фотореалистичных изображений в Midjourney достаточно изменить имя файла

После недавнего выхода 7-ой версии нейросети Midjourney пользователи обратили внимание на одну неофициальную опцию. Как написал в соцсети X Мин Чой, если добавить в промпт название файла с изображением с конкретной камеры, ИИ нарисует предельно реалистичное изображение. Настолько, что оно не будет отличаться от тех, что сделаны на эту камеру.

Разгадка в том, что нейросети плохо понимают, что такое реализм, зато отлично копируют уже существующие изображения. Поэтому если вы сделали фотоснимок на камеру, например, Canon последнего поколения, у вас на выходе будет RAW-файл, который называется примерно так «IMG_7384.CR2». Если Midjourney получит прямое указание на такой файл, она постарается сделать картинку максимально похожей на его содержимое.

Причем генерировать можно что угодно, а не только вариации на тему существующих снимков. В своем примере Чой использовал указание «сделать селфи в случайном месте». Он также отметил, что если нейросеть получит указание на файл без дополнительных уточнений, она все равно сможет создать картинку случайным образом. Эта функция появилась в более ранних версиях Midjourney, но тогда еще плохо работала с изображениями людей. Теперь же реализм картинок значительно вырос.

Источник — Reddit