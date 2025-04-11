 

Для создания фотореалистичных изображений в Midjourney достаточно изменить имя файла

11.04.2025, 16:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После недавнего выхода 7-ой версии нейросети Midjourney пользователи обратили внимание на одну неофициальную опцию. Как написал в соцсети X Мин Чой, если добавить в промпт название файла с изображением с конкретной камеры, ИИ нарисует предельно реалистичное изображение. Настолько, что оно не будет отличаться от тех, что сделаны на эту камеру.

Разгадка в том, что нейросети плохо понимают, что такое реализм, зато отлично копируют уже существующие изображения. Поэтому если вы сделали фотоснимок на камеру, например, Canon последнего поколения, у вас на выходе будет RAW-файл, который называется примерно так «IMG_7384.CR2». Если Midjourney получит прямое указание на такой файл, она постарается сделать картинку максимально похожей на его содержимое.

Причем генерировать можно что угодно, а не только вариации на тему существующих снимков. В своем примере Чой использовал указание «сделать селфи в случайном месте». Он также отметил, что если нейросеть получит указание на файл без дополнительных уточнений, она все равно сможет создать картинку случайным образом. Эта функция появилась в более ранних версиях Midjourney, но тогда еще плохо работала с изображениями людей. Теперь же реализм картинок значительно вырос.

Источник &#8212 Reddit


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Мнение «аналитика»: О новой жизни певца Шамана с интернетчицей Мизулиной… Стыдоба?

11.04 / Мнение: Обманутые Трампом

11.04 / Протестирована первая российская система оптической навигации для операций на позвоночнике

11.04 / Мнение: Время лицемерия толпы

11.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Иностранный агент Козырев

11.04 / Пермяки превратили буровой раствор внутри нефтяной скважины в канал передачи данных

11.04 / Мнение: Царское лечение зубов, сирийский гинеколог из Воронежа и «пожар во время наводнения»

11.04 / Воспитанники детских садов будут еженедельно отчитываться «о положении в семье» для развития речи

11.04 / Европейцы стали реже умирать от холода

11.04 / Мнение: Принудительное распределение при Сталине, голодная жизнь студентов и отсев из вузов в 1930-е

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика