В Перми придумали, как снизить шум авиационных двигателей

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете, также известном как ПНИПУ, предложили схему сопел авиационных двигателей, которая позволит снизить их шум при работе на 2-3 дБ, а перелеты станут более комфортными как для экипажа, так и для пассажиров.

Гул, возникающий при работе реактивных двигателей, создается струями газа, с колоссальной скоростью выходящими из сопел, смешиваясь с холодным воздухом и вызывая турбулентность, также называемую хаотичным вихревым движением.

Наиболее сильно шум заметен при взлете самолета, а сопутствующая ему вибрация не самым лучшим образом влияет на узлы воздушного судна, которые с течением времени разрушаются.

Авторы разработки тщательно изучили процесс образования турбулентных струй в соплах различных видов, включая гофрированные и конические, для чего ими была создана микрофонная система, включающая 54 сверхчувствительных датчика и размещенная в опытных образцах.

В результате исследований пермские ученые выяснили, что для уменьшения шума лучше всего подходят сопла гофрированного типа, имеющие плавное рифление лепестков. Такое решение позволит снизить гул двигателей на 2-3 дБ, не усиливая высокочастотные составляющие.

Дальнейшее развитие данной технологии, к слову, поддержанной грантом Российского научного фонда, позволит создать новое поколение авиадвигателей, имеющих улучшенные акустические характеристики и высокую экологичность.