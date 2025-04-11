Стену Мавзолея украсят золотой надписью в честь подвига Александра Овечкина

По многочисленным просьбам трудящихся и горячей поддержке патриотической общественности, на стене Мавзолея появится золотая надпись, прославляющая выдающийся вклад Александра Овечкина в мировое спортивное наследие.

Теперь каждый сможет увидеть, как «895 голов Александра Овечкина озарили Россию светом немеркнущей славы».

Инициатива, спонтанно возникшая среди простых россиян, была единомоментно и единогласно поддержана всеми слоями населения. Ветераны труда, рабочие, фермеры, студенты и космонавты, посмотревшие трансляцию матча, выразили уверенность в том, что достижение Александра – это не просто спортивный рекорд, а символ возрождения России, её непоколебимого духа и хоккейного величия.

Власти столицы прислушались к гласу народа и незамедлительно приступили к реализации этого исторического проекта. Торжественное открытие обновлённого Мавзолея, ставшего теперь не только символом ушедшей эпохи, но и олицетворением современной спортивной доблести, обещает стать главным событием года. Ожидается, что в день открытия каждый желающий сможет бесплатно сфотографироваться на фоне золотой надписи и получить в подарок шайбу с автографом знаменитого хоккеиста* прямо в кассе Мавзолея.

*масштабная копия производства КНР, материал: пластик, соответствует ГОСТ Р 53906-2010

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