 

Стену Мавзолея украсят золотой надписью в честь подвига Александра Овечкина

11.04.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По многочисленным просьбам трудящихся и горячей поддержке патриотической общественности, на стене Мавзолея появится золотая надпись, прославляющая выдающийся вклад Александра Овечкина в мировое спортивное наследие.

Теперь каждый сможет увидеть, как «895 голов Александра Овечкина озарили Россию светом немеркнущей славы».

Инициатива, спонтанно возникшая среди простых россиян, была единомоментно и единогласно поддержана всеми слоями населения. Ветераны труда, рабочие, фермеры, студенты и космонавты, посмотревшие трансляцию матча, выразили уверенность в том, что достижение Александра – это не просто спортивный рекорд, а символ возрождения России, её непоколебимого духа и хоккейного величия.

Власти столицы прислушались к гласу народа и незамедлительно приступили к реализации этого исторического проекта. Торжественное открытие обновлённого Мавзолея, ставшего теперь не только символом ушедшей эпохи, но и олицетворением современной спортивной доблести, обещает стать главным событием года. Ожидается, что в день открытия каждый желающий сможет бесплатно сфотографироваться на фоне золотой надписи и получить в подарок шайбу с автографом знаменитого хоккеиста* прямо в кассе Мавзолея.

*масштабная копия производства КНР, материал: пластик, соответствует ГОСТ Р 53906-2010

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Мнение «аналитика»: О новой жизни певца Шамана с интернетчицей Мизулиной… Стыдоба?

11.04 / Мнение: Обманутые Трампом

11.04 / Протестирована первая российская система оптической навигации для операций на позвоночнике

11.04 / Мнение: Время лицемерия толпы

11.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Иностранный агент Козырев

11.04 / Пермяки превратили буровой раствор внутри нефтяной скважины в канал передачи данных

11.04 / Мнение: Царское лечение зубов, сирийский гинеколог из Воронежа и «пожар во время наводнения»

11.04 / Воспитанники детских садов будут еженедельно отчитываться «о положении в семье» для развития речи

11.04 / Европейцы стали реже умирать от холода

11.04 / Мнение: Принудительное распределение при Сталине, голодная жизнь студентов и отсев из вузов в 1930-е

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика