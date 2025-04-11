Эксперимент выявил привлекательный размер губ для мужчин и женщин

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11.04.2025, 14:05, Разное
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Статья о новом исследовании специалистов из Сиднейского и Квинслендского университетов вышла в журнале Proceedings of the Royal Society B. В эксперименте поучаствовали студенты одного из вузов — 16 девушек и 16 юношей. Им предложили оценить привлекательность лиц на фотографиях (12 мужских и 12 женских), в которых цифровым способом отредактировали величину губ. Всего использовали семь вариантов размера губ — от тонких до припухлых, с учетом чего каждый участник просмотрел и оценил 168 изображений.

В целом испытуемые посчитали более привлекательными мужские лица с тонкими губами и женские с пухлым ртом. Анализ результатов в разбивке по полу показал, что мужчины предпочитали женские лица с губами естественного размера, а девушкам больше нравились лица с увеличенным ртом, особенно женские. То есть на оценку привлекательности влияла половая принадлежность самого человека, а не только лица на фотографии.

Кроме того, психологи заметили эффект адаптации: участники начинали выше оценивать лица с пухлыми губами, если перед этим видели фото с увеличенным ртом. То же самое происходило с тонкими губами — после предварительного показа таких лиц в дальнейшем испытуемые считали варианты с уменьшенными губами более красивыми.

На оценку привлекательности влияла половая принадлежность участника эксперимента, а не только лица на фотографии / © Alais David, Stephens Jacqueline, Taubert Jessica, Proceedings of the Royal Society B.

Таким образом исследователи не только выявили, что пухлые губы симпатичны прежде всего женщинам, но и установили, что частое наблюдение лиц с такой чертой может вести к искажению восприятия: увеличенные губы начнут казаться более привлекательной нормой.

«Наше исследование подчеркивает субъективную природу красоты и сильное влияние на ее оценку социальных и культурных факторов. Теперь, когда косметические процедуры все доступнее, очень важно понимать, как эти вмешательства формируют наше восприятие и потенциально ведут к нереалистичным стандартам красоты», — подчеркнули психологи.

Ученые вычислили идеальный размер губ

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В угоду моде многие женщины не жалеют денег на увеличение губ с помощью инъекций гиалуроновой кислоты, но результаты австралийского эксперимента говорят о том, что мужчины не в восторге от таких модификаций. Кроме того, в СМИ можно встретить немало шокирующих историй о тяжелых последствиях подобных процедур из-за аллергических реакций у пациенток или непрофессионализма косметолога.

Впрочем, добавим, что у новой научной работы есть ограничения: небольшая выборка и ее специфика — студенты Сиднейского университета. Кроме того, стимульным материалом служили изображения не реальных людей с разной полнотой губ, а отредактированные фотографии.


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