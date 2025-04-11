 

«Bear Blaster 5000» отпугивает диких зверей разрядом молнии в 268 000 вольт

11.04.2025, 13:35, Разное
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Специалист по высоковольтной технике с 20-летним стажем, Джей Боулз с канала Plasma Channel на YouTube, создал необычное оружие. Это нелетальная версия электрошокера, которая отпугивает животных за счет аудиовизуальных эффектов, возникающих при генерации мощной электрической дуги. Устройство получило название Bear Blaster 5000.

Как поясняет автор новинки, он стремился найти способ отпугивать хищников, включая медведей, без причинения им физического вреда. Животные не разбираются в природе электричества, зато они знакомы с силой молнии и инстинктивно пугаются грома. Поэтому вид и звук электрической дуги длиной почти 15 см вызывает у них закономерный ужас и желание отступить. На людей «бластер» производит схожий эффект.

Выглядит диковинное оружие как культовый плазменный пистолет из франшизы Halo. И оно по-своему опасно, так как генерирует электрические разряды напряжением до 268 000 В. Причем заряда батареи хватает на то, чтобы пугать искрами на протяжении 15 минут. Для самого стрелка «бластер» не опасен – все электрические компоненты спрятаны внутри 3D-печатного корпуса и залиты для безопасности смолой.

Однако специалисты по дикой природе советуют не полагаться на подобные гаджеты. И носить с собой для безопасности баллон с анти-медвежьим спреем, как проверенное средство. К тому же, зарядить «бластер» посреди леса может быть проблематично, а особо агрессивные особи могут и не испугаться «громовой палки».Источник &#8212 TechSpot


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